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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1437143814391440

Какой курс гривны вы ожидаете на 30 июня 2019?

Валютный рынок в контексте ДС 2.1 5 554
1. меньше 27
29%
158
2. 27 - 28.50
43%
239
3. 28.50 - 30
19%
103
4. 30-35
5%
25
5. больше 35
5%
29
Всього голосів : 554
Повідомлення Додано: Чет 04 лип, 2019 11:17

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Вітаю!
Думаю я так само як і ви як мінімум здивований від того що відбувається. Про те коней на переправі не міняю.
Цього тижня почав планомірний відкуп. 10% по 26,11, 15% по 26.05. Наступна можливість відвідати обмінку з'явиться аж в понеділок. Подивлюсь чи я від цього виграю чи ні.
Франківськ на зараз 25,80/25,95

Варіантів наступного розвитку подій є кілька.
Чекаю осінню 27/28 грн/дол і повертаюсь в гривню на 6/9 місячний депозит.
Залишаюсь на доларових депозитах до кінця грудня, початку січня і тоді знову ж таки в гривню.
Третій варіант. Дію спонтанно по обстановці.

Потрібно рахувати потенційні вигоди та міркувати. Якщо гривневий депозит своєю прибутковістю перекриє певний потенційний ріст курсу, то він теж має право на існування.
В будь-якому випадку пріоритет віддається росту заощаджень у валюті, а не у гривні. Оскільки доходи у гривні, нехай собі гривня міцнішає.
Плюс чим більше ви стиснете пружину, тим на більшу амплітуду вона вистрелить коли прийде час.
Моє шанування!
Будьте готові до змін, але пам'ятайте, що зміни починаються перш за все із вас!
Realist
 
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Повідомлення Додано: Чет 04 лип, 2019 11:21

Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00
04.07.2019
грн за 100 доларів США 2589.87
Гривна укрепилась на 15 копеек.
Как и ожидалось, в режиме ТОМ, который не интересен покупателям, курс продолжил снижение. Сегодня снижение плавное, но уверенное.
Вчера НБУ купил чуть больше 52 млн. Действовал в полном соответствии с заявленной стратегией - движение тормозил, но тренд не ломал.
Остатки на коррсчетах продолжили снижаться за счет увеличения объема суточных сертификатов. Этот объем достиг максимума с начала года. Если отбросить традиционные всплески размещения на новогодние праздники, объем овернайтов получается рекордным за всю историю их существования.
Казначейство тоже поучаствовало в сокращении ликвидности, но его операции выглядят очень скромно, учитывая, что вчера был день расплаты за облигации. Почти все вернули в рынок.

Продаж валюти на міжбанківському ринку
02.07.2019
Усього, млн дол. США 326.9
Обороты, с учетом участия НБУ невелики. Желания игроков отработать до выходного в США не ощущается.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Чет 04 лип, 2019 11:21

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Вот теперь какой тупень, какая обменка купит у меня или у вас баксы па28, если стопудово в конце июля ЛЮБОГО года па26.00 купят ВСЕГДа?

Всё, от сегодня завязал с валютной спекуляцией .

Гривна теперь только на укрепление до 25 и ниже.

При таких тенденциях не то что па30, мы и по 28.00 не увидим НИКОГДА следующие надцать лет.

Так как ни один тупень не будет покупать баксы осенью - зимой -весной.

Пружина уже НИКОГДА не выстрелит, так как все от мала до велика знают: покупать баксы надо ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО в ИЮЛЕ
Востаннє редагувалось Yuri_61 в Чет 04 лип, 2019 11:27, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Чет 04 лип, 2019 11:25

Re: Валютный рынок в контексте ДС

І ще.
Можливо не зовсім в тему, але відношення до курсу має.
Ще кілька місяців тому експерти попереджали про зростання вартості електроенергії після введення в дію із 1 липня нового ринку електроенергії.
На даний момент (я про частину Західної України) вартість електрики виросла на 30/40%. Особливо у тих хто підєднаний до Бурштинського острова.
Відповідно підприємства (особливо харчова галузь) в найближчому майбутньому почнуть закладати ці витрати у собівартість продукції, що підніме ціни, а відповідно і інфляцію.
Хоча у противагу зараз знижується вартість пального, що здешевить логістику.
На жаль не маю потрібних знань та досвіду, щоб розуміти на скільки істотно ці фактори можуть вплинути на інфляцію.
Будьте готові до змін, але пам'ятайте, що зміни починаються перш за все із вас!
Realist
 
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Повідомлення Додано: Чет 04 лип, 2019 11:25

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Yuri_61 написав:Гривна теперь только на укрепление до 25 и ниже.

июль плохой месяц для валютных спекуляций, покупатели на море.
vitaliian
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