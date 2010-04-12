Додано: Чет 04 лип, 2019 11:49

Мне так нравится как все сейчас так вопят об укреплении гривны и все замерли от ожидания (купить по 25.50 или ниже), но все забыли как недавно пружина выскочила в июне с 26.30 до 27 и все кричали усьо пропало))и даже на финансе опросник по курсу на 30.06 не рассматривал особо ставки ниже 26.50, стояло ниже 27 будет или нет. Но я хочу напомнить вам господа гривнолюбители-как только поменяется внешняя коньюктура по ценам на сырье, как только спекулянты-нерезы(во основном это наши олигархи и власть с оффшор заводит валют в ОВГЗ, а не какие то мифические инвесторы) будет дан сигнал и постепенно бумаги слишком много появиться на межбанке, когда репатриация пойдет диким темпом и НБУ нечем будет сдерживать (ибо уже смягчил ограничения) тогда сразу все возьмут кеды в руки и будут бегать тарить бакс))Но пока зомбирование ревальвацией работает и народ доят скупая у него дешевый бакс, наличный рынок как пылесос, пользуется случаем) Хотя еще под военное положение помню обменки гребли 28.5-29. Скорее всего задумана очередная афера и этот шумок с ОВГЗ рано или поздно закончиться-по факту это музыкальные стулья-и придется за это кому то платить, а точнее нам с вами. Поэтому не обольщайтесь-все помнят укрепляж с 5.05 до 4.65 и тоже валюты было валом летом, но потом мы получили пружину.Снова не забываем про внешний мир, США, Китай, мутки с Ираном.Ну а напоследок прекращение полное транзита газа через нашу ГТС с 1.01.2020, можете зайти почитать что светит нам с таким раскладом и тогда курс по 28 будет для вас сейчас как 25.50. При потери транзита мы теряем 2-3 ярда баксов ежегодно, но про это все молчат.Мое мнение такое-сейчас кто то тихонько тариться валютой (просто этого мы не замечаем) и под этот шумок заводят ОВГЗ наши же олигархи чисто для спекуляций.Такой доходности 18-19 в грн и 5-6 в уе нет нигде в мире, это халява вот и все. Так что не обольщайтесь и всегда вспоминайте июньский рывок с 26.30 до 27 за пару дней. Просто те кто ждут 25.5 могут не успеть и глазом моргнуть-как курс улетит очень быстро вверх. Сейчас банки очень быстро меняют курс по межбанку и только на нале можете успеть если повезет.Вся эта мишура с гривнедефицитом считаю полной бутафорией.