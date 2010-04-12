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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 143914401441144214431444>

Какой курс гривны вы ожидаете на 30 июня 2019?

Валютный рынок в контексте ДС 2.1 5 554
1. меньше 27
29%
158
2. 27 - 28.50
43%
239
3. 28.50 - 30
19%
103
4. 30-35
5%
25
5. больше 35
5%
29
Всього голосів : 554
Повідомлення Додано: Чет 04 лип, 2019 11:48

  Yuri_61 написав:
  zzzzzz написав:Вижу у некоторых началась истерика после падения курса на 1% :mrgreen: :mrgreen:



тот кто был всё время в гривне последние 5 лет и не дёргался в другие деньги, пусть даже нам гривнодепо не ложил, всё равно НИЧЕГО не потерял, а наоборот даже выиграл! Так как большинство (имхо) игроков в валюообмен поетряли больше!
А так всегда, когда скачешь туда - сюда.


Например в чём они потеряли продав по 28 в январе, пол года на депозите и сейчас откупив по 26 с копейками или ниже? И дальше в дол ждать возможности повторить данную процедуру?
kravchukmv1987
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Повідомлення Додано: Чет 04 лип, 2019 11:49

  Yuri_61 написав:А так всегда, когда скачешь туда - сюда.


Есть два выхода.
1.Не скакать.
2.Скакать правильно. )
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Чет 04 лип, 2019 11:49

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Мне так нравится как все сейчас так вопят об укреплении гривны и все замерли от ожидания (купить по 25.50 или ниже), но все забыли как недавно пружина выскочила в июне с 26.30 до 27 и все кричали усьо пропало))и даже на финансе опросник по курсу на 30.06 не рассматривал особо ставки ниже 26.50, стояло ниже 27 будет или нет. Но я хочу напомнить вам господа гривнолюбители-как только поменяется внешняя коньюктура по ценам на сырье, как только спекулянты-нерезы(во основном это наши олигархи и власть с оффшор заводит валют в ОВГЗ, а не какие то мифические инвесторы) будет дан сигнал и постепенно бумаги слишком много появиться на межбанке, когда репатриация пойдет диким темпом и НБУ нечем будет сдерживать (ибо уже смягчил ограничения) тогда сразу все возьмут кеды в руки и будут бегать тарить бакс))Но пока зомбирование ревальвацией работает и народ доят скупая у него дешевый бакс, наличный рынок как пылесос, пользуется случаем) Хотя еще под военное положение помню обменки гребли 28.5-29. Скорее всего задумана очередная афера и этот шумок с ОВГЗ рано или поздно закончиться-по факту это музыкальные стулья-и придется за это кому то платить, а точнее нам с вами. Поэтому не обольщайтесь-все помнят укрепляж с 5.05 до 4.65 и тоже валюты было валом летом, но потом мы получили пружину.Снова не забываем про внешний мир, США, Китай, мутки с Ираном.Ну а напоследок прекращение полное транзита газа через нашу ГТС с 1.01.2020, можете зайти почитать что светит нам с таким раскладом и тогда курс по 28 будет для вас сейчас как 25.50. При потери транзита мы теряем 2-3 ярда баксов ежегодно, но про это все молчат.Мое мнение такое-сейчас кто то тихонько тариться валютой (просто этого мы не замечаем) и под этот шумок заводят ОВГЗ наши же олигархи чисто для спекуляций.Такой доходности 18-19 в грн и 5-6 в уе нет нигде в мире, это халява вот и все. Так что не обольщайтесь и всегда вспоминайте июньский рывок с 26.30 до 27 за пару дней. Просто те кто ждут 25.5 могут не успеть и глазом моргнуть-как курс улетит очень быстро вверх. Сейчас банки очень быстро меняют курс по межбанку и только на нале можете успеть если повезет.Вся эта мишура с гривнедефицитом считаю полной бутафорией.
sivakov2020
 
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Повідомлення Додано: Чет 04 лип, 2019 11:50

  kravchukmv1987 написав:
  Yuri_61 написав:
  zzzzzz написав:Вижу у некоторых началась истерика после падения курса на 1% :mrgreen: :mrgreen:



тот кто был всё время в гривне последние 5 лет и не дёргался в другие деньги, пусть даже нам гривнодепо не ложил, всё равно НИЧЕГО не потерял, а наоборот даже выиграл! Так как большинство (имхо) игроков в валюообмен поетряли больше!
А так всегда, когда скачешь туда - сюда.


Например в чём они потеряли продав по 28 в январе, пол года на депозите и сейчас откупив по 26 с копейками или ниже? И дальше в дол ждать возможности повторить данную процедуру?

потеряли те кто по совету некоторых грёб валюту по 28 в надежде на подорожай.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 04 лип, 2019 11:51

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Нафтогаз ожидает прекращения транзита через Украину не только в первом квартале 2020 года, а вообще после окончания 2019 года.
Нафтогаз Украины готовится к полному прекращению транзита российского газа после 2019 года. Об этом в четверг, 4 июля, заявил исполнительный директор компании Юрий Витренко в Facebook. Кому интересно почитайте на коре или на фб Витренко.
Востаннє редагувалось sivakov2020 в Чет 04 лип, 2019 11:51, всього редагувалось 1 раз.
sivakov2020
 
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Повідомлення Додано: Чет 04 лип, 2019 11:51

  zzzzzz написав:Вижу у некоторых началась истерика после падения курса на 1% :mrgreen: :mrgreen:

Ну почему на 1%?
04 июня (месяц назад) был 27.15
разница 1.3, или 4.5% за месяц
и это пройдет
ЧИА
 
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Повідомлення Додано: Чет 04 лип, 2019 11:53

  ЧИА написав:
  zzzzzz написав:Вижу у некоторых началась истерика после падения курса на 1% :mrgreen: :mrgreen:

Ну почему на 1%?
04 июня (месяц назад) был 27.15
разница 1.3, или 4.5% за месяц


А зимой был 28,20 тоже 4,5% но почему-то все радовались, а сейчас истерику устраивают))
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Чет 04 лип, 2019 11:55

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Никакой истерики нет-просто не обольщайтесь как в стране дураков. Буратинам потом за это все платить)))Ну и не забывайте про бородатого дядю ИВК, он пока выбрал позицию ожидания до 21.07)))а вот дальше посмотрим
sivakov2020
 
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Повідомлення Додано: Чет 04 лип, 2019 11:56

  ЧИА написав:
  zzzzzz написав:Вижу у некоторых началась истерика после падения курса на 1% :mrgreen: :mrgreen:

Ну почему на 1%?
04 июня (месяц назад) был 27.15
разница 1.3, или 4.5% за месяц


Больно и я в этом стаде держателей $$$
CasinoAA90
 
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Повідомлення Додано: Чет 04 лип, 2019 11:56

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  zzzzzz написав:все радовались, а сейчас истерику устраивают

Не очень и радовались. Вспомните настроение на ветке месяц назад
Началось! Надо успеть в последний вагон! остановка на 28-29 ...
Сам мандражил немного
и это пройдет
ЧИА
 
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