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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 04 лип, 2019 11:48
Yuri_61 написав:
тот кто был всё время в гривне последние 5 лет и не дёргался в другие деньги, пусть даже нам гривнодепо не ложил, всё равно НИЧЕГО не потерял, а наоборот даже выиграл! Так как большинство (имхо) игроков в валюообмен поетряли больше!
А так всегда, когда скачешь туда - сюда.
Например в чём они потеряли продав по 28 в январе, пол года на депозите и сейчас откупив по 26 с копейками или ниже? И дальше в дол ждать возможности повторить данную процедуру?
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kravchukmv1987
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Додано: Чет 04 лип, 2019 11:49
Yuri_61 написав:
А так всегда, когда скачешь туда - сюда.
Есть два выхода.
1.Не скакать.
2.Скакать правильно. )
Живите своим умом!
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zzzzzz
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Додано: Чет 04 лип, 2019 11:49
Мне так нравится как все сейчас так вопят об укреплении гривны и все замерли от ожидания (купить по 25.50 или ниже), но все забыли как недавно пружина выскочила в июне с 26.30 до 27 и все кричали усьо пропало))и даже на финансе опросник по курсу на 30.06 не рассматривал особо ставки ниже 26.50, стояло ниже 27 будет или нет. Но я хочу напомнить вам господа гривнолюбители-как только поменяется внешняя коньюктура по ценам на сырье, как только спекулянты-нерезы(во основном это наши олигархи и власть с оффшор заводит валют в ОВГЗ, а не какие то мифические инвесторы) будет дан сигнал и постепенно бумаги слишком много появиться на межбанке, когда репатриация пойдет диким темпом и НБУ нечем будет сдерживать (ибо уже смягчил ограничения) тогда сразу все возьмут кеды в руки и будут бегать тарить бакс))Но пока зомбирование ревальвацией работает и народ доят скупая у него дешевый бакс, наличный рынок как пылесос, пользуется случаем) Хотя еще под военное положение помню обменки гребли 28.5-29. Скорее всего задумана очередная афера и этот шумок с ОВГЗ рано или поздно закончиться-по факту это музыкальные стулья-и придется за это кому то платить, а точнее нам с вами. Поэтому не обольщайтесь-все помнят укрепляж с 5.05 до 4.65 и тоже валюты было валом летом, но потом мы получили пружину.Снова не забываем про внешний мир, США, Китай, мутки с Ираном.Ну а напоследок прекращение полное транзита газа через нашу ГТС с 1.01.2020, можете зайти почитать что светит нам с таким раскладом и тогда курс по 28 будет для вас сейчас как 25.50. При потери транзита мы теряем 2-3 ярда баксов ежегодно, но про это все молчат.Мое мнение такое-сейчас кто то тихонько тариться валютой (просто этого мы не замечаем) и под этот шумок заводят ОВГЗ наши же олигархи чисто для спекуляций.Такой доходности 18-19 в грн и 5-6 в уе нет нигде в мире, это халява вот и все. Так что не обольщайтесь и всегда вспоминайте июньский рывок с 26.30 до 27 за пару дней. Просто те кто ждут 25.5 могут не успеть и глазом моргнуть-как курс улетит очень быстро вверх. Сейчас банки очень быстро меняют курс по межбанку и только на нале можете успеть если повезет.Вся эта мишура с гривнедефицитом считаю полной бутафорией.
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sivakov2020
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Додано: Чет 04 лип, 2019 11:50
kravchukmv1987 написав: Yuri_61 написав:
тот кто был всё время в гривне последние 5 лет и не дёргался в другие деньги, пусть даже нам гривнодепо не ложил, всё равно НИЧЕГО не потерял, а наоборот даже выиграл! Так как большинство (имхо) игроков в валюообмен поетряли больше!
А так всегда, когда скачешь туда - сюда.
Например в чём они потеряли продав по 28 в январе, пол года на депозите и сейчас откупив по 26 с копейками или ниже? И дальше в дол ждать возможности повторить данную процедуру?
потеряли те кто по совету некоторых грёб валюту по 28 в надежде на подорожай.
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vitaliian
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Додано: Чет 04 лип, 2019 11:51
Нафтогаз ожидает прекращения транзита через Украину не только в первом квартале 2020 года, а вообще после окончания 2019 года.
Нафтогаз Украины готовится к полному прекращению транзита российского газа после 2019 года. Об этом в четверг, 4 июля, заявил исполнительный директор компании Юрий Витренко в Facebook. Кому интересно почитайте на коре или на фб Витренко.
Востаннє редагувалось sivakov2020
в Чет 04 лип, 2019 11:51, всього редагувалось 1 раз.
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sivakov2020
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Додано: Чет 04 лип, 2019 11:51
Ну почему на 1%?
04 июня (месяц назад) был 27.15
разница 1.3, или 4.5% за месяц
и это пройдет
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ЧИА
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Додано: Чет 04 лип, 2019 11:53
ЧИА написав:
Ну почему на 1%?
04 июня (месяц назад) был 27.15
разница 1.3, или 4.5% за месяц
А зимой был 28,20 тоже 4,5% но почему-то все радовались, а сейчас истерику устраивают))
Живите своим умом!
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zzzzzz
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Додано: Чет 04 лип, 2019 11:55
Никакой истерики нет-просто не обольщайтесь как в стране дураков. Буратинам потом за это все платить)))Ну и не забывайте про бородатого дядю ИВК, он пока выбрал позицию ожидания до 21.07)))а вот дальше посмотрим
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sivakov2020
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Додано: Чет 04 лип, 2019 11:56
ЧИА написав:
Ну почему на 1%?
04 июня (месяц назад) был 27.15
разница 1.3, или 4.5% за месяц
Больно и я в этом стаде держателей $$$
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Додано: Чет 04 лип, 2019 11:56
zzzzzz написав:
все радовались, а сейчас истерику устраивают
Не очень и радовались. Вспомните настроение на ветке месяц назад
Началось! Надо успеть в последний вагон! остановка на 28-29 ...
Сам мандражил немного
и это пройдет
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ЧИА
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