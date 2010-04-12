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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 14401441144214431444>

Какой курс гривны вы ожидаете на 30 июня 2019?

Валютный рынок в контексте ДС 2.1 5 554
1. меньше 27
29%
158
2. 27 - 28.50
43%
239
3. 28.50 - 30
19%
103
4. 30-35
5%
25
5. больше 35
5%
29
Всього голосів : 554
Повідомлення Додано: Чет 04 лип, 2019 11:57

vitaliian
согласен, но общий тренд пока не изменен. Качели валютные есть и по сей день и главное - всегда безопасно сидеть в дол, еще ни разу не было выгодно в долгосроке перебывать в нац валюте. И как выше написали "тот кто был всё время в гривне последние 5 лет и не дёргался в другие деньги" не посмотрел что 5 лет назад курс был 12 грн за дол.
kravchukmv1987
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Повідомлення Додано: Чет 04 лип, 2019 12:00

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Лично я не верю что гривна укрепиться до 25.50 даже, это все баловство на межбанке и для кого создано специально. Помню после девала с 13 до 40 мы улетели на 25, а потом летом на 21.50, но с осени курс быстро развернулся на 25 снова, поэтому всегда держи ухо востро и не обольщайся в стране дураков, где не знаешь что тебя ждет завтра.
sivakov2020
 
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Повідомлення Додано: Чет 04 лип, 2019 12:05

  CasinoAA90 написав:
  ЧИА написав:
  zzzzzz написав:Вижу у некоторых началась истерика после падения курса на 1% :mrgreen: :mrgreen:

Ну почему на 1%?
04 июня (месяц назад) был 27.15
разница 1.3, или 4.5% за месяц


Больно и я в этом стаде держателей $$$

А что плохого быть в этом стаде?
У меня доходы в гривне, но храню, как правило, в валюте и имею здоровый сон, неплохой аппетит и т.д. Почти все, так или иначе, привязано к баксу/евро: недвига, авто, туры/авиабилеты...
EvgCapp
 
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Повідомлення Додано: Чет 04 лип, 2019 12:06

Re: Валютный рынок в контексте ДС

тас продаёт по 25.95 а моно по 26.0308 где справедливость?
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 04 лип, 2019 12:12

  ЧИА написав:
  zzzzzz написав:все радовались, а сейчас истерику устраивают

Не очень и радовались. Вспомните настроение на ветке месяц назад
Началось! Надо успеть в последний вагон! остановка на 28-29 ...
Сам мандражил немного


Я наоборот по 27,20 продавал, ниже 27 откупал в мае...в июне ничего не продавал...ну я так по мелочи игрался...

Тут это, Доуджонс - 26966 ( почти 27 000 ) а СП500 - 2996 ( почти 3000 )
Как бы с этих красивых цифр все не полетело вниз ))
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Чет 04 лип, 2019 12:26

Re: Валютный рынок в контексте ДС

міняйло "перекосило" - 26,22 :)
LEXX
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Повідомлення Додано: Чет 04 лип, 2019 12:29

МБ 25,80/25,82
lwa
 
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Повідомлення Додано: Чет 04 лип, 2019 12:33

Re: Валютный рынок в контексте ДС

на транше МВФ боюсь до 20 просадимся
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/ru/thumb/9/9a/Bank_of_America_Logo.png/260px-Bank_of_America_Logo.png
Медведь»—биржевой спекулянт, играющий на понижение. Олень»-биржевой спекулянт, играющий на повышение. Про тролей на ветке ПлатинумБанка
KOKS
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Повідомлення Додано: Чет 04 лип, 2019 12:34

  lwa написав:МБ 25,80/25,82

не спешите, в 13:30 было

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vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 04 лип, 2019 12:35

  kravchukmv1987 написав:vitaliian
согласен, но общий тренд пока не изменен. Качели валютные есть и по сей день.
Ошибаетесь! Как раз изменён. До этого многие (и я в том числе) считали, что курс ГРН/USD находится "в слабом восходящем канале" то есть каждое новое дно выше предыдущего. Так оно и было в последние несколько лет 2016-24,75; 2017-25,5; 2018-26; По логике вещей в этом году дно должно было быть на уровне 26,3 минимум - это означало бы, что тренд на плавную девальвацию продолжается и зимой опять будет 28+ НО! То что мы опустились ниже 26,3 и даже пробили 26,00 и даже пробили на наличке как раз и говорит о том, что этот тренд сломлен и в ноябре вполне можно будет увидеть 25...
Потому и истерят люди///
Востаннє редагувалось asti в Чет 04 лип, 2019 12:37, всього редагувалось 1 раз.
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