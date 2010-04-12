Додано: Чет 04 лип, 2019 12:35

kravchukmv1987 написав: vitaliian

согласен, но общий тренд пока не изменен. Качели валютные есть и по сей день. согласен, но общий тренд пока не изменен. Качели валютные есть и по сей день.

Ошибаетесь! Как раз изменён. До этого многие (и я в том числе) считали, что курс ГРН/USD находится "в слабом восходящем канале" то есть каждое новое дно выше предыдущего. Так оно и было в последние несколько лет 2016-24,75; 2017-25,5; 2018-26; По логике вещей в этом году дно должно было быть на уровне 26,3 минимум - это означало бы, что тренд на плавную девальвацию продолжается и зимой опять будет 28+ НО! То что мы опустились ниже 26,3 и даже пробили 26,00 и даже пробили на наличке как раз и говорит о том, что этот тренд сломлен и в ноябре вполне можно будет увидеть 25...Потому и истерят люди///