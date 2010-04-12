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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 04 лип, 2019 11:57
vitaliian
согласен, но общий тренд пока не изменен. Качели валютные есть и по сей день и главное - всегда безопасно сидеть в дол, еще ни разу не было выгодно в долгосроке перебывать в нац валюте. И как выше написали "тот кто был всё время в гривне последние 5 лет и не дёргался в другие деньги" не посмотрел что 5 лет назад курс был 12 грн за дол.
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kravchukmv1987
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Додано: Чет 04 лип, 2019 12:00
Лично я не верю что гривна укрепиться до 25.50 даже, это все баловство на межбанке и для кого создано специально. Помню после девала с 13 до 40 мы улетели на 25, а потом летом на 21.50, но с осени курс быстро развернулся на 25 снова, поэтому всегда держи ухо востро и не обольщайся в стране дураков, где не знаешь что тебя ждет завтра.
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sivakov2020
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Додано: Чет 04 лип, 2019 12:05
CasinoAA90 написав: ЧИА написав:
Ну почему на 1%?
04 июня (месяц назад) был 27.15
разница 1.3, или 4.5% за месяц
Больно и я в этом стаде держателей $$$
А что плохого быть в этом стаде?
У меня доходы в гривне, но храню, как правило, в валюте и имею здоровый сон, неплохой аппетит и т.д. Почти все, так или иначе, привязано к баксу/евро: недвига, авто, туры/авиабилеты...
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EvgCapp
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Додано: Чет 04 лип, 2019 12:06
тас продаёт по 25.95 а моно по 26.0308 где справедливость?
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vitaliian
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Додано: Чет 04 лип, 2019 12:12
ЧИА написав: zzzzzz написав:
все радовались, а сейчас истерику устраивают
Не очень и радовались. Вспомните настроение на ветке месяц назад
Началось! Надо успеть в последний вагон! остановка на 28-29 ...
Сам мандражил немного
Я наоборот по 27,20 продавал, ниже 27 откупал в мае...в июне ничего не продавал...ну я так по мелочи игрался...
Тут это, Доуджонс - 26966 ( почти 27 000 ) а СП500 - 2996 ( почти 3000 )
Как бы с этих красивых цифр все не полетело вниз ))
Живите своим умом!
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zzzzzz
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Додано: Чет 04 лип, 2019 12:29
МБ 25,80/25,82
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lwa
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Додано: Чет 04 лип, 2019 12:33
на транше МВФ боюсь до 20 просадимся
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Додано: Чет 04 лип, 2019 12:35
kravchukmv1987 написав:vitaliian
согласен, но общий тренд пока не изменен. Качели валютные есть и по сей день.
Ошибаетесь! Как раз изменён. До этого многие (и я в том числе) считали, что курс ГРН/USD находится "в слабом восходящем канале" то есть каждое новое дно выше предыдущего. Так оно и было в последние несколько лет 2016-24,75; 2017-25,5; 2018-26; По логике вещей в этом году дно должно было быть на уровне 26,3 минимум - это означало бы, что тренд на плавную девальвацию продолжается и зимой опять будет 28+ НО! То что мы опустились ниже 26,3 и даже пробили 26,00 и даже пробили на наличке как раз и говорит о том, что этот тренд сломлен и в ноябре вполне можно будет увидеть 25...
Потому и истерят люди///
Востаннє редагувалось asti
в Чет 04 лип, 2019 12:37, всього редагувалось 1 раз.
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asti
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