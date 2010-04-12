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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 04 лип, 2019 12:37
asti
Ну будет на графике кратковременный прокол, потом все вернется в восходящий канал
Живите своим умом!
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zzzzzz
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Додано: Чет 04 лип, 2019 12:37
В лютому я писав:
FairyPrince написав:
Цього року пік січня 2018 не обновили, значить обновимо низи березня 2018. Кількохрічний бичий тренд видихся. Може занадто оптимістичний прогноз, але планую цього року ловити бакс у 25й зоні
Дякую всім хто сміявся з моїх очікувань, ви мені додавали запалу
Тим часом продовжую потроху відкуплятись по мірі того як закінчуються грн депо, наразі у нас дають по 25.95грн. Нагадаю, що зливав я бакс з 11 по 14 січня, середня ціна вийшла 28.08грн. Так, не так круто як дехто, хто злився по 28.20, але теж норм. Цього року виходить навіть більше ніж 2грн на баксі.
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FairyPrince
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Додано: Чет 04 лип, 2019 12:39
asti
в ноябре 25, вы ничего не напутали?
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Oleg_Sa
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Додано: Чет 04 лип, 2019 12:39
Люди, очнитесь, вы что думаете нерезы по 3-5 млрд.грн будут каждую неделю наращивать свои вложения ? Ауууу....спуститесь на землю.....
Никто не будет такими темпами входить длительное время...
Живите своим умом!
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zzzzzz
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Додано: Чет 04 лип, 2019 12:39
zzzzzz написав:asti
Ну будет на графике кратковременный прокол, потом все вернется в восходящий канал
Возможно. Но теперь для меня это только предположение, а не уверенность...
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asti
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Додано: Чет 04 лип, 2019 12:40
Oleg_Sa написав:asti
в ноябре 25, вы ничего не напутали?
Нет. Не напутал. В ноябре. Вполне возможно. Во всяком случае гораздо вероятнее чем 28...
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asti
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Додано: Чет 04 лип, 2019 12:41
zzzzzz написав:
Люди, очнитесь, вы что думаете нерезы по 3-5 млрд.грн будут каждую неделю наращивать свои вложения ? Никто не будет такими темпами входить длительное время...
И тем не менее входят!
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asti
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Додано: Чет 04 лип, 2019 12:42
zzzzzz написав:
Люди, очнитесь, вы что думаете нерезы по 3-5 млрд.грн будут каждую неделю наращивать свои вложения ? Ауууу....спуститесь на землю.....
Никто не будет такими темпами входить длительное время...
уже надо думать о моменте когда они решат всё забрать
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vitaliian
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Додано: Чет 04 лип, 2019 12:43
asti написав: kravchukmv1987 написав:vitaliian
согласен, но общий тренд пока не изменен. Качели валютные есть и по сей день.
Ошибаетесь! Как раз изменён. До этого многие (и я в том числе) считали, что курс ГРН/USD находится "в слабом восходящем канале" то есть каждое новое дно выше предыдущего. Так оно и было в последние несколько лет 2016-24,75; 2017-25,5; 2018-26; По логике вещей в этом году дно должно было быть на уровне 26,3 минимум - это означало бы, что тренд на плавную девальвацию продолжается и зимой опять будет 28+ НО! То что мы опустились ниже 26,3 и даже пробили 26,00 и даже пробили на наличке как раз и говорит о том, что этот тренд сломлен и в ноябре вполне можно будет увидеть 25...
Потому и истерят люди///
Шановний, не плутайте чорне із сірим.
Ви не враховуєте важливого і нового для нас фактору заходу нерезидентів у ОВДП в такій кількості. Цей фактор і призвів до того про що ви пишете. І це не є зміна тренду, а просто наслідок.
Сировинна країна не може існувати в сучасному світі без планомірної девальвації своєї валюти. Крапка.
Будьте готові до змін, але пам'ятайте, що зміни починаються перш за все із вас!
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Realist
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Додано: Чет 04 лип, 2019 12:44
vitaliian
когда там приват забирать будут, Коломойского не слышно где дехфолт?
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Oleg_Sa
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