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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1441144214431444>

Какой курс гривны вы ожидаете на 30 июня 2019?

Валютный рынок в контексте ДС 2.1 5 554
1. меньше 27
29%
158
2. 27 - 28.50
43%
239
3. 28.50 - 30
19%
103
4. 30-35
5%
25
5. больше 35
5%
29
Всього голосів : 554
Повідомлення Додано: Чет 04 лип, 2019 12:37

asti
Ну будет на графике кратковременный прокол, потом все вернется в восходящий канал
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Чет 04 лип, 2019 12:37

В лютому я писав:
  FairyPrince написав:Цього року пік січня 2018 не обновили, значить обновимо низи березня 2018. Кількохрічний бичий тренд видихся. Може занадто оптимістичний прогноз, але планую цього року ловити бакс у 25й зоні ;)


Дякую всім хто сміявся з моїх очікувань, ви мені додавали запалу 8)

Тим часом продовжую потроху відкуплятись по мірі того як закінчуються грн депо, наразі у нас дають по 25.95грн. Нагадаю, що зливав я бакс з 11 по 14 січня, середня ціна вийшла 28.08грн. Так, не так круто як дехто, хто злився по 28.20, але теж норм. Цього року виходить навіть більше ніж 2грн на баксі.
FairyPrince
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Повідомлення Додано: Чет 04 лип, 2019 12:39

asti
в ноябре 25, вы ничего не напутали?
Oleg_Sa
 
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Повідомлення Додано: Чет 04 лип, 2019 12:39

Люди, очнитесь, вы что думаете нерезы по 3-5 млрд.грн будут каждую неделю наращивать свои вложения ? Ауууу....спуститесь на землю.....
Никто не будет такими темпами входить длительное время...
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Чет 04 лип, 2019 12:39

  zzzzzz написав:asti
Ну будет на графике кратковременный прокол, потом все вернется в восходящий канал
Возможно. Но теперь для меня это только предположение, а не уверенность...
asti
 
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Повідомлення Додано: Чет 04 лип, 2019 12:40

  Oleg_Sa написав:asti
в ноябре 25, вы ничего не напутали?
Нет. Не напутал. В ноябре. Вполне возможно. Во всяком случае гораздо вероятнее чем 28...
asti
 
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Повідомлення Додано: Чет 04 лип, 2019 12:41

  zzzzzz написав:Люди, очнитесь, вы что думаете нерезы по 3-5 млрд.грн будут каждую неделю наращивать свои вложения ? Никто не будет такими темпами входить длительное время...
И тем не менее входят!
asti
 
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Повідомлення Додано: Чет 04 лип, 2019 12:42

  zzzzzz написав:Люди, очнитесь, вы что думаете нерезы по 3-5 млрд.грн будут каждую неделю наращивать свои вложения ? Ауууу....спуститесь на землю.....
Никто не будет такими темпами входить длительное время...

уже надо думать о моменте когда они решат всё забрать
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 04 лип, 2019 12:43

  asti написав:
  kravchukmv1987 написав:vitaliian
согласен, но общий тренд пока не изменен. Качели валютные есть и по сей день.
Ошибаетесь! Как раз изменён. До этого многие (и я в том числе) считали, что курс ГРН/USD находится "в слабом восходящем канале" то есть каждое новое дно выше предыдущего. Так оно и было в последние несколько лет 2016-24,75; 2017-25,5; 2018-26; По логике вещей в этом году дно должно было быть на уровне 26,3 минимум - это означало бы, что тренд на плавную девальвацию продолжается и зимой опять будет 28+ НО! То что мы опустились ниже 26,3 и даже пробили 26,00 и даже пробили на наличке как раз и говорит о том, что этот тренд сломлен и в ноябре вполне можно будет увидеть 25...
Потому и истерят люди///

Шановний, не плутайте чорне із сірим.
Ви не враховуєте важливого і нового для нас фактору заходу нерезидентів у ОВДП в такій кількості. Цей фактор і призвів до того про що ви пишете. І це не є зміна тренду, а просто наслідок.
Сировинна країна не може існувати в сучасному світі без планомірної девальвації своєї валюти. Крапка.
Будьте готові до змін, але пам'ятайте, що зміни починаються перш за все із вас!
Realist
 
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Повідомлення Додано: Чет 04 лип, 2019 12:44

vitaliian
когда там приват забирать будут, Коломойского не слышно где дехфолт?
Oleg_Sa
 
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