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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1441144214431444

Какой курс гривны вы ожидаете на 30 июня 2019?

Валютный рынок в контексте ДС 2.1 5 554
1. меньше 27
29%
158
2. 27 - 28.50
43%
239
3. 28.50 - 30
19%
103
4. 30-35
5%
25
5. больше 35
5%
29
Всього голосів : 554
Повідомлення Додано: Чет 04 лип, 2019 12:48

Нерезы уже владеют 9% от всех ОВГЗ , а если отбросить облигации в портфеле НБУ то доля нерезов 18% ...ну и сколько они еще будет наращивать ?

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zzzzzz
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Повідомлення Додано: Чет 04 лип, 2019 12:49

asti
Смелое заявление насчет ноября, сверимся в декабре/январе по курсу, там будет более ясная картина. Осенью также будет не скучно, но явно курс не пойдет вниз.
kravchukmv1987
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Повідомлення Додано: Чет 04 лип, 2019 12:52

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  zzzzzz написав:Люди, очнитесь, вы что думаете нерезы по 3-5 млрд.грн будут каждую неделю наращивать свои вложения ? Ауууу....спуститесь на землю.....
Никто не будет такими темпами входить длительное время...
Люди думают что кончился тот временной термин "немного" , на который каждая новая власть просила затянуть пояса и наконец настал земной рай в одной отдельно взятой стране. Что гривна навсегда стала золотой каретой и перевоплощение в тыкву уже невозможно. Что вскоре на Wall Street будут вестись кровопролитные схватки за кем то утерянную украинскую копейку.
Гурман
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Повідомлення Додано: Чет 04 лип, 2019 12:53

  Гурман написав:
  zzzzzz написав:Люди, очнитесь, вы что думаете нерезы по 3-5 млрд.грн будут каждую неделю наращивать свои вложения ? Ауууу....спуститесь на землю.....
Никто не будет такими темпами входить длительное время...
Люди думают что кончился тот временной термин "немного" , на который каждая новая власть просила затянуть пояса и наконец настал земной рай в одной отдельно взятой стране. Что гривна навсегда стала золотой каретой и перевоплощение в тыкву уже невозможно. Что вскоре на Wall Street будут вестись кровопролитные схватки за кем то утерянную украинскую копейку.


Ну типа того. Только кредитные рейтинги Украины пока что немного не того...

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zzzzzz
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Повідомлення Додано: Чет 04 лип, 2019 12:59

  Сибарит написав:Остатки на коррсчетах продолжили снижаться за счет увеличения объема суточных сертификатов. Этот объем достиг максимума с начала года. Если отбросить традиционные всплески размещения на новогодние праздники, объем овернайтов получается рекордным за всю историю их существования.

Сибарит, а можно вас попросить пролить немного света для понимания ситуации,
Рост сертификатов O/N - это ведь не причина а следствие?
Учитывая очень низкие остатки на коррсчетах, значит ли это что вся свободная гривна у банков размещена в O/N или в тендерных депосертификатах?
Значит ли это что кредиты выдавать не кому, или бизнес не очень охотно под такие ставки готов брать кредиты? Выглядит так что снижение учетной ставки назрело
Или это просто та гривна, которую НБУ выложил за покупку доллара в резервы? И тут же ее изымает с оборота в депосертификаты.
Или есть иные причины?
kombinator
 
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Повідомлення Додано: Чет 04 лип, 2019 12:59

  vitaliian написав:
  kravchukmv1987 написав:
  Yuri_61 написав:

тот кто был всё время в гривне последние 5 лет и не дёргался в другие деньги, пусть даже нам гривнодепо не ложил, всё равно НИЧЕГО не потерял, а наоборот даже выиграл! Так как большинство (имхо) игроков в валюообмен поетряли больше!
А так всегда, когда скачешь туда - сюда.


Например в чём они потеряли продав по 28 в январе, пол года на депозите и сейчас откупив по 26 с копейками или ниже? И дальше в дол ждать возможности повторить данную процедуру?

потеряли те кто по совету некоторых грёб валюту по 28 в надежде на подорожай.

Греб по 28.2 и не жалею :) так как подорожай таки был
"Для української економіки прийнятний курс на рівні 12-ти гривень. Вище ми не можемо витримати" © А.Яценюк
Proofy
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Повідомлення Додано: Чет 04 лип, 2019 13:03

  zzzzzz написав:Вижу у некоторых началась истерика после падения курса на 1% :mrgreen: :mrgreen:

Ну почему на 1%?
04 июня (месяц назад) был 27.15
разница 1.3, или 4.5% за месяц[/quote]

Больно и я в этом стаде держателей $$$[/quote]
А что плохого быть в этом стаде?
У меня доходы в гривне, но храню, как правило, в валюте и имею здоровый сон, неплохой аппетит и т.д. Почти все, так или иначе, привязано к баксу/евро: недвига, авто, туры/авиабилеты...[/quote]
Ну если недвигу (что я собираюсь купить), то расчет в грн. то разница на курсе очень существенная, только ждать осени или зимы, но и цены на недвигу ростут...
CasinoAA90
 
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