Додано: Чет 04 лип, 2019 12:59

Сибарит написав: Остатки на коррсчетах продолжили снижаться за счет увеличения объема суточных сертификатов. Этот объем достиг максимума с начала года. Если отбросить традиционные всплески размещения на новогодние праздники, объем овернайтов получается рекордным за всю историю их существования. Остатки на коррсчетах продолжили снижаться за счет увеличения объема суточных сертификатов. Этот объем достиг максимума с начала года. Если отбросить традиционные всплески размещения на новогодние праздники, объем овернайтов получается рекордным за всю историю их существования.

Сибарит, а можно вас попросить пролить немного света для понимания ситуации,Рост сертификатов O/N - это ведь не причина а следствие?Учитывая очень низкие остатки на коррсчетах, значит ли это что вся свободная гривна у банков размещена в O/N или в тендерных депосертификатах?Значит ли это что кредиты выдавать не кому, или бизнес не очень охотно под такие ставки готов брать кредиты? Выглядит так что снижение учетной ставки назрелоИли это просто та гривна, которую НБУ выложил за покупку доллара в резервы? И тут же ее изымает с оборота в депосертификаты.Или есть иные причины?