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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 04 лип, 2019 12:48
Нерезы уже владеют 9% от всех ОВГЗ , а если отбросить облигации в портфеле НБУ то доля нерезов 18% ...ну и сколько они еще будет наращивать ?
Живите своим умом!
Додано: Чет 04 лип, 2019 12:49
asti
Смелое заявление насчет ноября, сверимся в декабре/январе по курсу, там будет более ясная картина. Осенью также будет не скучно, но явно курс не пойдет вниз.
Додано: Чет 04 лип, 2019 12:52
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Люди думают что кончился тот временной термин "немного" , на который каждая новая власть просила затянуть пояса и наконец настал земной рай в одной отдельно взятой стране. Что гривна навсегда стала золотой каретой и перевоплощение в тыкву уже невозможно. Что вскоре на Wall Street будут вестись кровопролитные схватки за кем то утерянную украинскую копейку.
Додано: Чет 04 лип, 2019 12:53
Ну типа того. Только кредитные рейтинги Украины пока что немного не того...
Живите своим умом!
Додано: Чет 04 лип, 2019 12:59
Сибарит, а можно вас попросить пролить немного света для понимания ситуации,
Рост сертификатов O/N - это ведь не причина а следствие?
Учитывая очень низкие остатки на коррсчетах, значит ли это что вся свободная гривна у банков размещена в O/N или в тендерных депосертификатах?
Значит ли это что кредиты выдавать не кому, или бизнес не очень охотно под такие ставки готов брать кредиты? Выглядит так что снижение учетной ставки назрело
Или это просто та гривна, которую НБУ выложил за покупку доллара в резервы? И тут же ее изымает с оборота в депосертификаты.
Или есть иные причины?
Додано: Чет 04 лип, 2019 12:59
Греб по 28.2 и не жалею так как подорожай таки был
"Для української економіки прийнятний курс на рівні 12-ти гривень. Вище ми не можемо витримати" © А.Яценюк
Додано: Чет 04 лип, 2019 13:03
Ну почему на 1%?
04 июня (месяц назад) был 27.15
разница 1.3, или 4.5% за месяц[/quote]
Больно и я в этом стаде держателей $$$[/quote]
А что плохого быть в этом стаде?
У меня доходы в гривне, но храню, как правило, в валюте и имею здоровый сон, неплохой аппетит и т.д. Почти все, так или иначе, привязано к баксу/евро: недвига, авто, туры/авиабилеты...[/quote]
Ну если недвигу (что я собираюсь купить), то расчет в грн. то разница на курсе очень существенная, только ждать осени или зимы, но и цены на недвигу ростут...
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