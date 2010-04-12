zzzzzz написав:Люди, очнитесь, вы что думаете нерезы по 3-5 млрд.грн будут каждую неделю наращивать свои вложения ? Ауууу....спуститесь на землю..... Никто не будет такими темпами входить длительное время...
Люди думают что кончился тот временной термин "немного" , на который каждая новая власть просила затянуть пояса и наконец настал земной рай в одной отдельно взятой стране. Что гривна навсегда стала золотой каретой и перевоплощение в тыкву уже невозможно. Что вскоре на Wall Street будут вестись кровопролитные схватки за кем то утерянную украинскую копейку.
zzzzzz написав:Люди, очнитесь, вы что думаете нерезы по 3-5 млрд.грн будут каждую неделю наращивать свои вложения ? Ауууу....спуститесь на землю..... Никто не будет такими темпами входить длительное время...
Люди думают что кончился тот временной термин "немного" , на который каждая новая власть просила затянуть пояса и наконец настал земной рай в одной отдельно взятой стране. Что гривна навсегда стала золотой каретой и перевоплощение в тыкву уже невозможно. Что вскоре на Wall Street будут вестись кровопролитные схватки за кем то утерянную украинскую копейку.
Ну типа того. Только кредитные рейтинги Украины пока что немного не того...
Сибарит написав:Остатки на коррсчетах продолжили снижаться за счет увеличения объема суточных сертификатов. Этот объем достиг максимума с начала года. Если отбросить традиционные всплески размещения на новогодние праздники, объем овернайтов получается рекордным за всю историю их существования.
Сибарит, а можно вас попросить пролить немного света для понимания ситуации, Рост сертификатов O/N - это ведь не причина а следствие? Учитывая очень низкие остатки на коррсчетах, значит ли это что вся свободная гривна у банков размещена в O/N или в тендерных депосертификатах? Значит ли это что кредиты выдавать не кому, или бизнес не очень охотно под такие ставки готов брать кредиты? Выглядит так что снижение учетной ставки назрело Или это просто та гривна, которую НБУ выложил за покупку доллара в резервы? И тут же ее изымает с оборота в депосертификаты. Или есть иные причины?
тот кто был всё время в гривне последние 5 лет и не дёргался в другие деньги, пусть даже нам гривнодепо не ложил, всё равно НИЧЕГО не потерял, а наоборот даже выиграл! Так как большинство (имхо) игроков в валюообмен поетряли больше! А так всегда, когда скачешь туда - сюда.
Например в чём они потеряли продав по 28 в январе, пол года на депозите и сейчас откупив по 26 с копейками или ниже? И дальше в дол ждать возможности повторить данную процедуру?
потеряли те кто по совету некоторых грёб валюту по 28 в надежде на подорожай.
Греб по 28.2 и не жалею так как подорожай таки был