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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 04 лип, 2019 13:38
zzzzzz написав: asti написав:
Транзит газа под угрозой, согласен. Но с другой стороны - могут через Медведчука и иже с ними договорится о поставках газа напрямую из РФ по более низкой цене и это компенсирует упавший транзит. Кроме того цена уже упала так, что компенсирует))//
Тьфу блин, опять двадцать пять.... В обмен на что будут поставки ? Признать Крым и часть донбасса ?
Не знаю. Не обязательно. Возможно у них есть другие мотивы. Уверен в одном - украинский рынок газа для них важен в контексте падения мировых цен и Америки, которая наращивает поставки своего сжиженного в Европу/))
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asti
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Додано: Чет 04 лип, 2019 13:43
somilitark написав:
НБУ в паре с нерезами по-моему сходит с ума,бюджет в опе,экономика тоже,зато очередь выстраивается за ОВГЗ.
Денежки то нужны именно сейчас. Как-то да потом отдастся ....
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rasmus
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Додано: Чет 04 лип, 2019 13:44
Возможно, как всегда, сделают многоходовочку: Вы молчите за Крым, мы вам - Донбасс, только вы русский сделайте там вторым, а мы вам газ дешевле, за Стокгольм забудьте, а мы забудем за Лугандонский газ...
+ с моряками разыграют + военнопленные, могут 3 ярда яныка простить негласно естественно//)
Вариантов тьма/)
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Додано: Чет 04 лип, 2019 13:46
rasmus написав: somilitark написав:
НБУ в паре с нерезами по-моему сходит с ума,бюджет в опе,экономика тоже,зато очередь выстраивается за ОВГЗ.
Денежки то нужны именно сейчас. Как-то да потом отдастся ....
Та отдастса! Вы же видите - в основном в Грише берут, так что отдать всегда найдется - напечатают! Вопрос только в курсе//))
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asti
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Додано: Чет 04 лип, 2019 13:58
asti написав: rasmus написав: somilitark написав:
НБУ в паре с нерезами по-моему сходит с ума,бюджет в опе,экономика тоже,зато очередь выстраивается за ОВГЗ.
Денежки то нужны именно сейчас. Как-то да потом отдастся ....
Та отдастса! Вы же видите - в основном в Грише берут, так что отдать всегда найдется - напечатают! Вопрос только в курсе//))
то Вы про 25 в ноябре, то напечатают ....
"The quieter you become, the more you are able to hear"
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rasmus
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Додано: Чет 04 лип, 2019 13:59
asti написав:
Возможно, как всегда, сделают многоходовочку: Вы молчите за Крым, мы вам - Донбасс, только вы русский сделайте там вторым, а мы вам газ дешевле, за Стокгольм забудьте, а мы забудем за Лугандонский газ...
+ с моряками разыграют + военнопленные, могут 3 ярда яныка простить негласно естественно//)
Вариантов тьма/)
В перечисленых вами вариантах я вижу одни украинские компромисы
- мы молчим за крым - они нам подарят наш же донбас. Итог => мы подарим крым. Где сдесь компромис?
- войну россия начала не из-за языка, поэтому им абсолютно всеравно, на каком языке там будут говорить. Говорить на русском никогда не запрещали и сейчас не запрещают. А они нам за это будут продвать
(не дарить) газ. Где сдесь компромис?
- Лугандонский газ меня не волнует, а 2.5 млдр зелени мы должны простить? Где сдесь компромис?
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Додано: Чет 04 лип, 2019 14:06
Zebra написав: Pupsik написав: yama написав:
Еще можно поиграть с цифрами Фибоначчи и волнами вместе
поиграть то можно...но нерезы могут и дальше скупать ОВГЗ, а селяне начнут продавать рекордный урожай на фоне высокой цены на ж.руду...
Обязательную продажу валюты отменили. Могут ждать зимы, чтоб дороже продать на следующую посевную.
Зерновые, коник, те что экспортные, их сеют осенью, они озимыми еще называются
Моё среднесрочное кредо:
buy USD/UAH at market price
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Додано: Чет 04 лип, 2019 14:16
rasmus написав: asti написав: rasmus написав:
Денежки то нужны именно сейчас. Как-то да потом отдастся ....
Та отдастса! Вы же видите - в основном в Грише берут, так что отдать всегда найдется - напечатают! Вопрос только в курсе//))
то Вы про 25 в ноябре, то напечатают ....
Все может быть. Вы о теории вероятности слышали? - могут и по 24,8 выкупать на межбанке, а могут и гривну печатать вагонами, чтобы рассчитаться. Тут вот один человек ванговал, что нерезы на 40 ярдов зелени зайдут, рынок земли открыть могут...
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Додано: Чет 04 лип, 2019 14:26
asti написав:
Тут вот один человек ванговал, что нерезы на 40 ярдов зелени зайдут, рынок земли открыть могут...
А Зеленский, между опрочим, о "большой приватизации" речь завел...мож. нерезы, кто посмышленней ))) заходят - пока бакс тут подороже
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