Додано: Чет 04 лип, 2019 13:43

somilitark написав: НБУ в паре с нерезами по-моему сходит с ума,бюджет в опе,экономика тоже,зато очередь выстраивается за ОВГЗ. НБУ в паре с нерезами по-моему сходит с ума,бюджет в опе,экономика тоже,зато очередь выстраивается за ОВГЗ.



Денежки то нужны именно сейчас. Как-то да потом отдастся .... Денежки то нужны именно сейчас. Как-то да потом отдастся ....

"The quieter you become, the more you are able to hear"