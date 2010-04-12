asti написав:
Все может быть. Вы о теории вероятности слышали? - могут и по 24,8 выкупать на межбанке, а могут и гривну печатать вагонами, чтобы рассчитаться. Тут вот один человек ванговал, что нерезы на 40 ярдов зелени зайдут, рынок земли открыть могут
С рынком земли тоже не всё так однозначно.
Интересные участки и так давным давно раздеребанены между агробаронами.
И они будут противодействовать этому ещё долго. Хотя не исключен сценарий перепродажи каким-нибудь монсанто и каргилам, и свала в майами на камазах с налом
Но какой толк от этого государству?
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин