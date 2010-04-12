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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1444144514461447

Какой курс гривны вы ожидаете на 30 июня 2019?

Валютный рынок в контексте ДС 2.1 5 554
1. меньше 27
29%
158
2. 27 - 28.50
43%
239
3. 28.50 - 30
19%
103
4. 30-35
5%
25
5. больше 35
5%
29
Всього голосів : 554
Повідомлення Додано: Чет 04 лип, 2019 14:26

  asti написав:Все может быть. Вы о теории вероятности слышали? - могут и по 24,8 выкупать на межбанке, а могут и гривну печатать вагонами, чтобы рассчитаться. Тут вот один человек ванговал, что нерезы на 40 ярдов зелени зайдут, рынок земли открыть могут

С рынком земли тоже не всё так однозначно.
Интересные участки и так давным давно раздеребанены между агробаронами.
И они будут противодействовать этому ещё долго. Хотя не исключен сценарий перепродажи каким-нибудь монсанто и каргилам, и свала в майами на камазах с налом :) Но какой толк от этого государству?
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Повідомлення Додано: Чет 04 лип, 2019 14:30

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