|
|
|
Валютный рынок в контексте ДС
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 04 лип, 2019 14:26
asti написав:
Все может быть. Вы о теории вероятности слышали? - могут и по 24,8 выкупать на межбанке, а могут и гривну печатать вагонами, чтобы рассчитаться. Тут вот один человек ванговал, что нерезы на 40 ярдов зелени зайдут, рынок земли открыть могут
С рынком земли тоже не всё так однозначно.
Интересные участки и так давным давно раздеребанены между агробаронами.
И они будут противодействовать этому ещё долго. Хотя не исключен сценарий перепродажи каким-нибудь монсанто и каргилам, и свала в майами на камазах с налом
Но какой толк от этого государству?
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
-
Вкладчик1234
-
- Форумчанин року
-
- Повідомлень: 8724
- З нами з: 18.04.15
- Подякував: 6120 раз.
- Подякували: 2391 раз.
-
- Профіль
-
3
1
3
Додано: Чет 04 лип, 2019 14:30
Рада онлайн 25.94
-
greenozon
-
-
- Повідомлень: 5458
- З нами з: 01.06.14
- Подякував: 191 раз.
- Подякували: 299 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Чет 04 лип, 2019 14:38
kombinator написав:
Рост сертификатов O/N - это ведь не причина а следствие?
Учитывая очень низкие остатки на коррсчетах, значит ли это что вся свободная гривна у банков размещена в O/N или в тендерных депосертификатах?
Причина. Чем больше банки разместили в сертификатах, тем меньше осталось на их счетах в начале дня.
Вся свободная гривна банков поделена на три части: совсем свободная, в овернайтах и в тендерных. На данный момент эти части примерно равны.
kombinator написав:
Значит ли это что кредиты выдавать не кому, или бизнес не очень охотно под такие ставки готов брать кредиты? Выглядит так что снижение учетной ставки назрело
Делать такие выводы по объему овернайтов, наверно, не стоит. Эти деньги сегодня уже опять доступны банкам. Грубо говоря, это то, что не понадобится с самого утра. О проблемах с кредитованием говорит объем тендерных. Проблемы известные, и некому, и дорого. Снижение учетное ставки не то что перезрело, я не понимаю, зачем ее вообще задирали до таких высот.
kombinator написав:
И тут же ее изымает с оборота в депосертификаты.
Это, по сути, не изъятие из оборота. Дают банкам чуть подзаработать, проводя легкую эмиссию. Насильно в сертификаты никто не загоняет.
-
Сибарит
-
-
- Повідомлень: 4006
- З нами з: 02.09.15
- Подякував: 1400 раз.
- Подякували: 2604 раз.
-
- Профіль
-
5
4
5
Додано: Чет 04 лип, 2019 14:57
Офіційний курс гривні,
розрахований до долара США о 15-30,
дата розрахунку: 03.07.2019 04.07.2019
починає діяти з: 04.07.2019 05.07.2019
100 дол. США 2604.4841 2587.0835
После полудня гривна укрепилась еще на 2.8 копейки.
После обеда на МБ наступил полный штиль.
Ревальвация год к году составила почти 57 копеек - это чуть более 2%.
Также сегодня на 5 копеек нырнули ниже дна прошлого года, минимальный курс 25.92 был в марте.
-
Сибарит
-
-
- Повідомлень: 4006
- З нами з: 02.09.15
- Подякував: 1400 раз.
- Подякували: 2604 раз.
-
- Профіль
-
5
4
5
Додано: Чет 04 лип, 2019 14:57
zzzzzz написав: asti написав:
Транзит газа под угрозой, согласен. Но с другой стороны - могут через Медведчука и иже с ними договорится о поставках газа напрямую из РФ по более низкой цене и это компенсирует упавший транзит. Кроме того цена уже упала так, что компенсирует))//
Тьфу блин, опять двадцать пять.... В обмен на что будут поставки ? Признать Крым и часть донбасса ?
Но на условиях старого договора от 2009 года: бери или плати и т.д.
А как же европейские принципы енергорынка, ну и 3-й енергопакет который мы приняли?
Лучше валютного кеша нет более прибыльного и ликвидного актива
-
KirillT8
-
-
- Повідомлень: 522
- З нами з: 11.01.11
- Подякував: 105 раз.
- Подякували: 116 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 04 лип, 2019 15:04
asti написав:
Возможно, как всегда, сделают многоходовочку: Вы молчите за Крым, мы вам - Донбасс, только вы русский сделайте там вторым, а мы вам газ дешевле, за Стокгольм забудьте, а мы забудем за Лугандонский газ...
+ с моряками разыграют + военнопленные, могут 3 ярда яныка простить негласно естественно//)
Вариантов тьма/)
Дешевый газ уже был. Янеку по 400 с чем-то.
-
hxbbgaf
-
-
- Повідомлень: 20647
- З нами з: 24.08.09
- Подякував: 1243 раз.
- Подякували: 2036 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 04 лип, 2019 15:10
Доречі, на днях хтось з форумчан питав скільки газу, що належить нерезам, зберігається у наших сховищах. Ось нарив:
Іноземці закачали до українських сховищ 840 млн кубометрів газу
сайт "Українська енергетика" 04.07.2019
У травні "Укртрансгаз" активізував роботу з іноземними трейдерами - на умовах "митного складу"
АТ "Укртрансгаз" зберігає в підземних сховищах газу (ПСГ) 13,6 млрд куб. м природного газу, з яких 840 млн куб. м - газ нерезидентів, який зберігається на "митному складі". Про це повідомив директор зі стратегії та розвитку бізнесу "Укртрансгазу" Сергій Макогон.
"Провідні європейські трейдери вже активно співпрацюють з оператором ГТС та ПСГ України на прозорих та конкурентних умовах, які базуються на європейському законодавстві", - заявив Макогон.
За його словами, договори на зберігання газу в режимі "митного складу" з "Укртрансгазом" мають близько 30 нерезидентів. До кінця жовтня в УТГ очікують зберігати в такому режимі 1-1,5 млрд куб. м газу нерезидентів.
Іноземні компанії можуть використовувати українські ПСГ для зберігання свого газу в режимі "митного складу", який дозволяє трейдерам зберігати газ в Україні більше 1000 днів без розмитнення - без сплати податків та митних зборів за умови подальшого транспортування природного газу з території України.
Україна планує накопичити до початку опалювального сезону близько 20 млрд куб. м природного газу. За чотири місяці 2019 року Україна імпортувала 2,27 млрд куб. м природного газу на суму $550,3 млн.
АТ “Укртрансгаз” - оператор магістральних газопроводів та підземних сховищ газу в Україні. Компанія є 100% “дочкою” НАК “Нафтогаз України”.
Лучше валютного кеша нет более прибыльного и ликвидного актива
-
KirillT8
-
-
- Повідомлень: 522
- З нами з: 11.01.11
- Подякував: 105 раз.
- Подякували: 116 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 04 лип, 2019 15:36
Такая пружина обычно отлетает на 30-35 за бакс
-
KOKS
-
-
- Повідомлень: 2127
- З нами з: 20.11.13
- Подякував: 71 раз.
- Подякували: 133 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 04 лип, 2019 15:42
zzzzzz написав:asti
Ну будет на графике кратковременный прокол, потом все вернется в восходящий канал
забудьте про висхідний канал, а на рахунок південної фігури (глобальної), можливо, закриття уже цього тижня покаже ...
#noFOMO
-
TylerTruman_
-
-
- Повідомлень: 206
- З нами з: 11.06.15
- Подякував: 10 раз.
- Подякували: 32 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 04 лип, 2019 15:44
TylerTruman_ написав: zzzzzz написав:asti
Ну будет на графике кратковременный прокол, потом все вернется в восходящий канал
забудьте про висхідний канал, а на рахунок південної фігури (глобальної), можливо, закриття уже цього тижня покаже ...
Треба нище 25,85 закритись?
-
Investor_33
-
-
- Повідомлень: 727
- З нами з: 16.05.17
- Подякував: 42 раз.
- Подякували: 90 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|6655
|1434450
|
|
|15219
|1800570
|
|
|159
|274990
|
|