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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 04 лип, 2019 15:55
Investor_33 написав: TylerTruman_ написав: zzzzzz написав:asti
Ну будет на графике кратковременный прокол, потом все вернется в восходящий канал
забудьте про висхідний канал, а на рахунок південної фігури (глобальної), можливо, закриття уже цього тижня покаже ...
Треба нище 25,85 закритись?
нижче 25,9 підтвердження, імхо, по тому графіку, що я аналізую, ... а в аналітиків із форума Моцарта (по якісним графікам МБ, чи наліка) цифри повинні дещо відрізняютися
#noFOMO
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Додано: Чет 04 лип, 2019 16:07
Как это возможно, что почти валюту на межбанке скупает НБУ, в стране с отрицательным торговым сальдо?
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