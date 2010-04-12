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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1446144714481449>

Какой курс гривны вы ожидаете на 30 июня 2019?

Валютный рынок в контексте ДС 2.1 5 554
1. меньше 27
29%
158
2. 27 - 28.50
43%
239
3. 28.50 - 30
19%
103
4. 30-35
5%
25
5. больше 35
5%
29
Всього голосів : 554
Повідомлення Додано: Чет 04 лип, 2019 15:55

  Investor_33 написав:
  TylerTruman_ написав:
  zzzzzz написав:asti
Ну будет на графике кратковременный прокол, потом все вернется в восходящий канал

забудьте про висхідний канал, а на рахунок південної фігури (глобальної), можливо, закриття уже цього тижня покаже ...

Треба нище 25,85 закритись?

нижче 25,9 підтвердження, імхо, по тому графіку, що я аналізую, ... а в аналітиків із форума Моцарта (по якісним графікам МБ, чи наліка) цифри повинні дещо відрізняютися
#noFOMO
TylerTruman_
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Повідомлення Додано: Чет 04 лип, 2019 16:07

Как это возможно, что почти валюту на межбанке скупает НБУ, в стране с отрицательным торговым сальдо?
hxbbgaf
 
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Повідомлення Додано: Чет 04 лип, 2019 16:23

  hxbbgaf написав:Как это возможно, что почти валюту на межбанке скупает НБУ, в стране с отрицательным торговым сальдо?

у нас в основному від'ємне значення, але останнім часом (якщо вірити статистиці) погоду на МБ створюють експортери, ... так що, як виправдання поточного курсу
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Повідомлення Додано: Чет 04 лип, 2019 16:26

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Пивденный продает уже по 25,91. Clearstream я недооценил, т.к. покупал по 26,1, считая, что это уже очень привлекательный уровень. Движение по финансовому счету - это палка о двух концах. Сегодня резко укрепляемся на горячих деньгах. Что будет завтра или послезавтра? По моим оценкам, гривна уже серьезно перекуплена. И риски от такого поведения Минфина и НБУ зашкаливают. Примерная схема реализации риска: резкий выход нерезов из ОВГЗ, падение курса, падение котировок еврооблигаций + рост расходов на обслуживание долга. Так что лучше быть в долларе, даже несмотря на отсутствие доходности
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Волк
 
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Повідомлення Додано: Чет 04 лип, 2019 16:37

  orest написав:............
По газу, Польща вже готова приймати з США 29 млрд куб, при власній потребі в 19. І нам віддавати, якщо раптом що по 2 млрд в місяць...

По якій ціні?
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
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ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 04 лип, 2019 16:50

Где курс 27 и 31??

взорвали бак
https://www.youtube.com/watch?v=SCFfonueinY

:mrgreen:

Востаннє редагувалось proftpd66 в Чет 04 лип, 2019 17:30, всього редагувалось 1 раз.
https://minfin.com.ua/blogs/94589307/115366/
Спалил тему: Pokerstars вывод WMZ, etc на VISA 0% или SWIFT + Конверт USD/GBP,etc (net profit $0,5 млрд)
proftpd66
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Повідомлення Додано: Чет 04 лип, 2019 17:01

  TylerTruman_ написав:
  zzzzzz написав:asti
Ну будет на графике кратковременный прокол, потом все вернется в восходящий канал
забудьте про висхідний канал, а на рахунок південної фігури (глобальної), можливо, закриття уже цього тижня покаже ...
Мне график гривна/доллар начинает напоминать график ЕUR/USD в 2007-2017 годах - там тоже долго болтанка была: 1,2-1,6, потом 1,2-1,45, потом 1,2-1,35, потом, кажется в конце 14-го тоже опустились до 1,2 и многие думали, вот сейчас опять отстрелит вверх - типа ключевой уровень сопротивления, а оно дальше вниз пошло и только на 1,04 остановилось//) Так и с гришей может быть - мы 4 года болтались в восходящем канале 25,5 - 28,5 (грубо), а теперь вот нежданчик случился!
asti
 
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Повідомлення Додано: Чет 04 лип, 2019 17:04

Як ми і прогнозували в своєму ранковому прогнозі — четвер на валютному ринку пройшов менш динамічно, ніж попередні дні, але цікаво.

Основна частина угод пройшла в першій половині дня зі значним збільшенням частки операцій в євро та рублях. Основна причина — в США вихідний і робота по долару на торгах в Україні проходила на умовах ТОМ. Це непопулярний у клієнтів формат торгівлі валютою і тому вони віддавали перевагу або перенести свої заявки по долару відразу на завтра, або працювати тільки по євро і рублю. Лише невелика частина компаній (кого з різних причин «припікали» терміни операцій за доларовими розрахунками) працювала на ТОМі.

Це істотно знизило обсяги торгів, а за рахунок просідання ліквідності банків (коррахунки впали до 36,6 млрд гривень) — покупці могли диктувати свої правила гри і ціни на валюту. Дефіцит гривні швидко привів до масованої гри «на пониження» з боку тих компаній-покупців, хто був багатий на нацвалюту.

В кінцевому підсумку, стараннями покупців і частини спекулянтів — долар знову обвалили і закріпили нижче психологічного рівня в 26 гривень. Виграв від того, що відбувається НБУ, який знову поповнював свої резерви навіть на умовах поставки валюти ТОМом. Помічений на ринку регулятор був як мінімум двічі, викупив не менше 20-30 млн доларів, першу двадцятку з яких по 25,93 гривні.
Як тільки Нацбанк йшов з ринку — курс починав додатково просідати, але в цілому — без підтримки НБУ долара у вигляді інтервенцій — котирування просіли б значно нижче.

Хід торгів:

З ранкових котирувань 25,93 / 25,97 гривень за рахунок перевищення пропозиції над попитом вже на 11 годину долар просів до 25,91 / 25,93. Торги по долару через вихідний в США (День незалежності) проходили мляво, але на поодиноких угодах курс обвалився до 25,835 / 25,86 на 12:00. Через викуп надлишків долара Нацбанком — курс ще якось протримався у межах 25,81 / 25,83 гривень за долар до закриття активної фази сесії, але вже після 16-ї години американська валюта просіла ще нижче — до 25,79 / 25, 82 гривень. На цій позначці сесія четверга завершилася.
Ірина_
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Повідомлення Додано: Чет 04 лип, 2019 17:06

  hxbbgaf написав:Как это возможно, что почти валюту на межбанке скупает НБУ, в стране с отрицательным торговым сальдо?

Элементарно))) даже НБУ, по моему мнению, следовало бы агрессивнее пополнять резервы, а не балансировать почти с нулевым сальдо по году.
Есть понятия торговый баланс(баланс пукупки-продажи товаров и услуг), а есть - платежный, в котором учитывается больше факторов(грубо говоря весь заход валюты в страну и весь ее выход), например инвестиции (в том числе от заробитчан).
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starsn
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Повідомлення Додано: Чет 04 лип, 2019 17:11

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Волк написав:По моим оценкам, гривна уже серьезно перекуплена. И риски от такого поведения Минфина и НБУ зашкаливают. Примерная схема реализации риска: резкий выход нерезов из ОВГЗ, падение курса, падение котировок еврооблигаций + рост расходов на обслуживание долга. Так что лучше быть в долларе, даже несмотря на отсутствие доходности

Залишок на рахунку Держказначейства:

на 01.05.19 - 36,850 млн грн
на 01.06.19 - 29,539 млн грн
на 01.07.19 - 12,958 млн грн

Деньги в Казначействе тают,как снег под жарким солнцем!Бизнес затаился после прошедших выборов и перед надвигающимися,и налоговая база сильно скукожилась.Вот и сосёт Минфин гривну с рынка через ОВГЗ.Иначе в начале августа нечем будет платить пенсии и зарплаты бюджетникам.Всё это мне напоминает 1998 год в РФ и у нас.Тогда тоже пирамиду выгнали из ОВГЗ,а потом она и накрыла всех!
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