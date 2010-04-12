Додано: Чет 04 лип, 2019 17:04

Як ми і прогнозували в своєму ранковому прогнозі — четвер на валютному ринку пройшов менш динамічно, ніж попередні дні, але цікаво.



Основна частина угод пройшла в першій половині дня зі значним збільшенням частки операцій в євро та рублях. Основна причина — в США вихідний і робота по долару на торгах в Україні проходила на умовах ТОМ. Це непопулярний у клієнтів формат торгівлі валютою і тому вони віддавали перевагу або перенести свої заявки по долару відразу на завтра, або працювати тільки по євро і рублю. Лише невелика частина компаній (кого з різних причин «припікали» терміни операцій за доларовими розрахунками) працювала на ТОМі.



Це істотно знизило обсяги торгів, а за рахунок просідання ліквідності банків (коррахунки впали до 36,6 млрд гривень) — покупці могли диктувати свої правила гри і ціни на валюту. Дефіцит гривні швидко привів до масованої гри «на пониження» з боку тих компаній-покупців, хто був багатий на нацвалюту.



В кінцевому підсумку, стараннями покупців і частини спекулянтів — долар знову обвалили і закріпили нижче психологічного рівня в 26 гривень. Виграв від того, що відбувається НБУ, який знову поповнював свої резерви навіть на умовах поставки валюти ТОМом. Помічений на ринку регулятор був як мінімум двічі, викупив не менше 20-30 млн доларів, першу двадцятку з яких по 25,93 гривні.

Як тільки Нацбанк йшов з ринку — курс починав додатково просідати, але в цілому — без підтримки НБУ долара у вигляді інтервенцій — котирування просіли б значно нижче.



Хід торгів:



З ранкових котирувань 25,93 / 25,97 гривень за рахунок перевищення пропозиції над попитом вже на 11 годину долар просів до 25,91 / 25,93. Торги по долару через вихідний в США (День незалежності) проходили мляво, але на поодиноких угодах курс обвалився до 25,835 / 25,86 на 12:00. Через викуп надлишків долара Нацбанком — курс ще якось протримався у межах 25,81 / 25,83 гривень за долар до закриття активної фази сесії, але вже після 16-ї години американська валюта просіла ще нижче — до 25,79 / 25, 82 гривень. На цій позначці сесія четверга завершилася.