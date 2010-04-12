orest написав:По газу, Польща вже готова приймати з США 29 млрд куб, при власній потребі в 19. І нам віддавати, якщо раптом що по 2 млрд в місяць...
1) Если транзита газа через Украину не будет, то Европа столкнется не с профицитом, а дефицитом порядка 30-40 млрд кубов в год. Даже с учетом американского СПГ в Польше и перенаправления российских поставок с ГТС на Северный поток 2
2) Если транзит газа через Украину будет сохранен, то поставки разжиженного американского ресурса из Польши невозможны технически, поскольку ГТС не работает (в коммерческих объемах) одновременно в аверсном и реверсном режимах. Сегодня де-факто российский газ отбирается по ходу его движения по территории Украины с востока на запад. Реверс лишь договорной.
Как ни крути, заключение нового транзитного контракта необходимо всем 3-м сторонам. РФ в обход Украины не сможет поставить объем, который готов купить ЕС. ЕС и Украина же без транзита через ГТС не смогут обеспечить необходимые объемы даже с учетом американских поставок в Польшу
zРадио не обязательно. Можем покупать у рф объемы на спотовом рынке и перепродавать их в Европу. По сути тоже самое, но цена динамично может меняться хоть каждый день. Ещё можем сдать трубу в аренду или кусочек продать.
В 1998 перед дефолтом в РФ доходность украинских ОВГЗ была около 25%. За 2-3 дня до дефолта она выросла до 35%. Сейчас Минфин тянет гривну под 17.5-17.8%. Как бы запас прочности еще есть, но тенденция очень нездоровая! По крайней мере откуп доллара сейчас намного выгоднее, чем ловля еще 15-20 копеек на укреплении гривни.
yuri_m написав:чем ловля еще 15-20 копеек на укреплении гривни.
20 копеек на котлете = 2 тыс грн, бак топлива и поход в ресторан с женой. В то что курс прыгнет вверх сразу на 20-30 коп я не верю, часик подумать и понаблюдать будет. Откупиться онлайн можно за минуту, это ж не с пачкой гривны бегать по обменникам и просвечивать каждую купюру.