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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1447144814491450>

Какой курс гривны вы ожидаете на 30 июня 2019?

Валютный рынок в контексте ДС 2.1 5 555
1. меньше 27
29%
159
2. 27 - 28.50
43%
239
3. 28.50 - 30
19%
103
4. 30-35
5%
25
5. больше 35
5%
29
Всього голосів : 555
Повідомлення Додано: Чет 04 лип, 2019 17:13

  orest написав:По газу, Польща вже готова приймати з США 29 млрд куб, при власній потребі в 19. І нам віддавати, якщо раптом що по 2 млрд в місяць...


1) Если транзита газа через Украину не будет, то Европа столкнется не с профицитом, а дефицитом порядка 30-40 млрд кубов в год. Даже с учетом американского СПГ в Польше и перенаправления российских поставок с ГТС на Северный поток 2

2) Если транзит газа через Украину будет сохранен, то поставки разжиженного американского ресурса из Польши невозможны технически, поскольку ГТС не работает (в коммерческих объемах) одновременно в аверсном и реверсном режимах. Сегодня де-факто российский газ отбирается по ходу его движения по территории Украины с востока на запад. Реверс лишь договорной.

Как ни крути, заключение нового транзитного контракта необходимо всем 3-м сторонам. РФ в обход Украины не сможет поставить объем, который готов купить ЕС. ЕС и Украина же без транзита через ГТС не смогут обеспечить необходимые объемы даже с учетом американских поставок в Польшу
zРадио
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Повідомлення Додано: Чет 04 лип, 2019 17:21

zРадио не обязательно. Можем покупать у рф объемы на спотовом рынке и перепродавать их в Европу. По сути тоже самое, но цена динамично может меняться хоть каждый день. Ещё можем сдать трубу в аренду или кусочек продать.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 04 лип, 2019 17:24

  vitaliian написав:zРадио не обязательно. Можем покупать у рф объемы на спотовом рынке и перепродавать их в Европу.


Для этого тоже нужен рамочный контракт и предшествующие ему переговоры 8)
zРадио
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Повідомлення Додано: Чет 04 лип, 2019 17:27

  zРадио написав:
  vitaliian написав:zРадио не обязательно. Можем покупать у рф объемы на спотовом рынке и перепродавать их в Европу.


Для этого тоже нужен рамочный контракт и предшествующие ему переговоры 8)

31.12 далеко не уходите от тв приёмника. Будет вам контракт на месяц-два. Идёт война нервов. К прекращению транзита не готова ни одна сторона.
Востаннє редагувалось vitaliian в Чет 04 лип, 2019 17:28, всього редагувалось 1 раз.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 04 лип, 2019 17:28

Re: Валютный рынок в контексте ДС

В 1998 перед дефолтом в РФ доходность украинских ОВГЗ была около 25%. За 2-3 дня до дефолта она выросла до 35%. Сейчас Минфин тянет гривну под 17.5-17.8%. Как бы запас прочности еще есть, но тенденция очень нездоровая! По крайней мере откуп доллара сейчас намного выгоднее, чем ловля еще 15-20 копеек на укреплении гривни.
yuri_m
 
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Повідомлення Додано: Чет 04 лип, 2019 17:31

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  yuri_m написав:чем ловля еще 15-20 копеек на укреплении гривни.
20 копеек на котлете = 2 тыс грн, бак топлива и поход в ресторан с женой. В то что курс прыгнет вверх сразу на 20-30 коп я не верю, часик подумать и понаблюдать будет. Откупиться онлайн можно за минуту, это ж не с пачкой гривны бегать по обменникам и просвечивать каждую купюру.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 04 лип, 2019 17:37

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Онлайн хорошо, но могут быть резко "технические проблемы" с онлайн банкингом или именно с онлайн обменом валюты. Конечно предварительно прилоббированные со стороны НБУ. Если пойдет "махач", то любые методы сойдут
misko
 
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Повідомлення Додано: Чет 04 лип, 2019 17:39

  vitaliian написав:
  yuri_m написав:чем ловля еще 15-20 копеек на укреплении гривни.
20 копеек на котлете = 2 тыс грн, бак топлива и поход в ресторан с женой. В то что курс прыгнет вверх сразу на 20-30 коп я не верю, часик подумать и понаблюдать будет. Откупиться онлайн можно за минуту, это ж не с пачкой гривны бегать по обменникам и просвечивать каждую купюру.


У каждого своя котлета. 10к $ в одном банке опасно держать.
jerua
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Повідомлення Додано: Чет 04 лип, 2019 17:46

  jerua написав:
  vitaliian написав:
  yuri_m написав:чем ловля еще 15-20 копеек на укреплении гривни.
20 копеек на котлете = 2 тыс грн, бак топлива и поход в ресторан с женой. В то что курс прыгнет вверх сразу на 20-30 коп я не верю, часик подумать и понаблюдать будет. Откупиться онлайн можно за минуту, это ж не с пачкой гривны бегать по обменникам и просвечивать каждую купюру.


У каждого своя котлета. 10к $ в одном банке опасно держать.

где там про один банк? у 14 банков есть онлайн обмен.

1 Приват
2 Моно
3 А-Банк
4 Альфа
5 Конкорд
6 ТАС
7 АльтБанк
8 Кредит-Днепр
9 РадаБанк
10 УкрГазБанк
11 КредиАгриколь
12 ОТП
13 ПроКредит
14 УкрСибБанк
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 04 лип, 2019 17:57

  vitaliian написав:
  yuri_m написав:чем ловля еще 15-20 копеек на укреплении гривни.
20 копеек на котлете = 2 тыс грн, бак топлива и поход в ресторан с женой. В то что курс прыгнет вверх сразу на 20-30 коп я не верю, часик подумать и понаблюдать будет. Откупиться онлайн можно за минуту, это ж не с пачкой гривны бегать по обменникам и просвечивать каждую купюру.


Ага, а банк вот такой глупый)) Включат вам "Технический сбой. Услуга временно недоступна" и будете сидеть )) Или сделают такой спред что мама не горюй,типо как в Ощаде в 50 коп )
Живите своим умом!
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