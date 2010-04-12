Додано: Чет 04 лип, 2019 17:13

orest написав: По газу, Польща вже готова приймати з США 29 млрд куб, при власній потребі в 19. І нам віддавати, якщо раптом що по 2 млрд в місяць... По газу, Польща вже готова приймати з США 29 млрд куб, при власній потребі в 19. І нам віддавати, якщо раптом що по 2 млрд в місяць...

1) Если транзита газа через Украину не будет, то Европа столкнется не с профицитом, а дефицитом порядка 30-40 млрд кубов в год. Даже с учетом американского СПГ в Польше и перенаправления российских поставок с ГТС на Северный поток 22) Если транзит газа через Украину будет сохранен, то поставки разжиженного американского ресурса из Польши невозможны технически, поскольку ГТС не работает (в коммерческих объемах) одновременно в аверсном и реверсном режимах. Сегодня де-факто российский газ отбирается по ходу его движения по территории Украины с востока на запад. Реверс лишь договорной.Как ни крути, заключение нового транзитного контракта необходимо всем 3-м сторонам. РФ в обход Украины не сможет поставить объем, который готов купить ЕС. ЕС и Украина же без транзита через ГТС не смогут обеспечить необходимые объемы даже с учетом американских поставок в Польшу