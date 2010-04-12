yuri_m написав:чем ловля еще 15-20 копеек на укреплении гривни.
20 копеек на котлете = 2 тыс грн, бак топлива и поход в ресторан с женой. В то что курс прыгнет вверх сразу на 20-30 коп я не верю, часик подумать и понаблюдать будет. Откупиться онлайн можно за минуту, это ж не с пачкой гривны бегать по обменникам и просвечивать каждую купюру.
Ага, а банк вот такой глупый)) Включат вам "Технический сбой. Услуга временно недоступна" и будете сидеть )) Или сделают такой спред что мама не горюй,типо как в Ощаде в 50 коп )
Первые автомобили, трамвай на э/тяге, железные дороги и даже Эйфелева башня поначалу тоже получали массу критики. Пройдёт)
Рекомендую к прочтению "Воспоминания биржевого спекулянта". Эдвин Лефевр. США 30х годов там брокеры ставили палки в колёса успешному трэйдеру.
Банки которые этого боятся не предлагают он-лайн обмены и вообще не работают с физ.лицами.
yuri_m написав:В 1998 перед дефолтом в РФ доходность украинских ОВГЗ была около 25%. За 2-3 дня до дефолта она выросла до 35%. Сейчас Минфин тянет гривну под 17.5-17.8%. Как бы запас прочности еще есть, но тенденция очень нездоровая! По крайней мере откуп доллара сейчас намного выгоднее, чем ловля еще 15-20 копеек на укреплении гривни.
Не совсем верная аналогия. Во-первых, перед дефолтом РФ в Азии уже вовсю бушевал кризис, а сейчас на рынках эйфория и рост индексов. Во-вторых, ставки по ОВГЗ не растут, а постепенно снижаются. По-поводу откупа доллара согласен - курс привлекателен вроде бы. Но может случится так, что вы его купите сейчас по 25,8 а он выше 27 не вырастет, а потом снова вниз пойдет. Как бы не очень выгодно получается//))
asti написав:Во-вторых, ставки по ОВГЗ не растут, а постепенно снижаются. По-поводу откупа доллара согласен - курс привлекателен вроде бы. Но может случится так, что вы его купите сейчас по 25,8 а он выше 27 не вырастет, а потом снова вниз пойдет. Как бы не очень выгодно получается//))
Они падают с момента появления определенности относительно фигуры будущего президента. А курс вероятно пошел вниз на этой неделе, потому что пошла волна ввода валюты под выборы. Осталось всего 2 недели, и надо ударными темпами склонять на свою сторону избирателей! Сейчас будут давить на психику по всем каналам, а для этого нужны серьезные деньги. И почему купить по 25.80, а потом слить по 27 - это не выгодно? Осенью всегда курс растет. Хотя бы из-за увеличения покупок энергоносителей по импорту. Плюс растет деловая активность, бизнесу нужна валюта для закупок.
vitaliian написав: Рекомендую к прочтению "Воспоминания биржевого спекулянта". Эдвин Лефевр. США 30х годов там брокеры ставили палки в колёса успешному трэйдеру.
Банки которые этого боятся не предлагают он-лайн обмены и вообще не работают с физ.лицами.
БАНК вам ОБЯЗАН устанавливать красивый курс ? - Нет!
комфорт и удобство стоят денег, если цена адекватная я готов платить. Самый низкий курс онлайн продажи на сегодня 25.94 оффлайн продажи 25.8700 разница 7 коп. или 700 грн на котлете. Надеюсь что большее кол-во обменников-банков зайдёт в онлайн и конкуренция сделает уже спрэд.
Востаннє редагувалось vitaliian в Чет 04 лип, 2019 19:07, всього редагувалось 1 раз.
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