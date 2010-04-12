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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1447144814491450

Какой курс гривны вы ожидаете на 30 июня 2019?

Валютный рынок в контексте ДС 2.1 5 555
1. меньше 27
29%
159
2. 27 - 28.50
43%
239
3. 28.50 - 30
19%
103
4. 30-35
5%
25
5. больше 35
5%
29
Всього голосів : 555
Повідомлення Додано: Чет 04 лип, 2019 18:09

  zzzzzz написав:
  vitaliian написав:
  yuri_m написав:чем ловля еще 15-20 копеек на укреплении гривни.
20 копеек на котлете = 2 тыс грн, бак топлива и поход в ресторан с женой. В то что курс прыгнет вверх сразу на 20-30 коп я не верю, часик подумать и понаблюдать будет. Откупиться онлайн можно за минуту, это ж не с пачкой гривны бегать по обменникам и просвечивать каждую купюру.


Ага, а банк вот такой глупый)) Включат вам "Технический сбой. Услуга временно недоступна" и будете сидеть )) Или сделают такой спред что мама не горюй,типо как в Ощаде в 50 коп )

Первые автомобили, трамвай на э/тяге, железные дороги и даже Эйфелева башня поначалу тоже получали массу критики. Пройдёт)

Рекомендую к прочтению "Воспоминания биржевого спекулянта". Эдвин Лефевр. США 30х годов там брокеры ставили палки в колёса успешному трэйдеру.

Банки которые этого боятся не предлагают он-лайн обмены и вообще не работают с физ.лицами.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 04 лип, 2019 18:36

Динамика ставок по гривневым ОВГЗ

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Востаннє редагувалось zzzzzz в Чет 04 лип, 2019 18:43, всього редагувалось 2 разів.
Живите своим умом!
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Повідомлення Додано: Чет 04 лип, 2019 18:39

  yuri_m написав:В 1998 перед дефолтом в РФ доходность украинских ОВГЗ была около 25%. За 2-3 дня до дефолта она выросла до 35%. Сейчас Минфин тянет гривну под 17.5-17.8%. Как бы запас прочности еще есть, но тенденция очень нездоровая! По крайней мере откуп доллара сейчас намного выгоднее, чем ловля еще 15-20 копеек на укреплении гривни.
Не совсем верная аналогия. Во-первых, перед дефолтом РФ в Азии уже вовсю бушевал кризис, а сейчас на рынках эйфория и рост индексов. Во-вторых, ставки по ОВГЗ не растут, а постепенно снижаются. По-поводу откупа доллара согласен - курс привлекателен вроде бы. Но может случится так, что вы его купите сейчас по 25,8 а он выше 27 не вырастет, а потом снова вниз пойдет. Как бы не очень выгодно получается//))
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Повідомлення Додано: Чет 04 лип, 2019 18:49

  vitaliian написав:
Рекомендую к прочтению "Воспоминания биржевого спекулянта". Эдвин Лефевр. США 30х годов там брокеры ставили палки в колёса успешному трэйдеру.

Банки которые этого боятся не предлагают он-лайн обмены и вообще не работают с физ.лицами.


БАНК вам ОБЯЗАН устанавливать красивый курс ? - Нет!
Живите своим умом!
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Повідомлення Додано: Чет 04 лип, 2019 18:49

  Сибарит написав:..............
Снижение учетное ставки не то что перезрело, я не понимаю, зачем ее вообще задирали до таких высот.
.....

Возможно и так.
Но Вы уверены, что это заметно снизило бы ставки по ОВГЗ?
Точнее, был бы такой приток инвесторов в ОВГЗ при более низких ставках по ним.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
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Повідомлення Додано: Чет 04 лип, 2019 18:52

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  asti написав:Во-вторых, ставки по ОВГЗ не растут, а постепенно снижаются. По-поводу откупа доллара согласен - курс привлекателен вроде бы. Но может случится так, что вы его купите сейчас по 25,8 а он выше 27 не вырастет, а потом снова вниз пойдет. Как бы не очень выгодно получается//))

Они падают с момента появления определенности относительно фигуры будущего президента. А курс вероятно пошел вниз на этой неделе, потому что пошла волна ввода валюты под выборы. Осталось всего 2 недели, и надо ударными темпами склонять на свою сторону избирателей! Сейчас будут давить на психику по всем каналам, а для этого нужны серьезные деньги. И почему купить по 25.80, а потом слить по 27 - это не выгодно? Осенью всегда курс растет. Хотя бы из-за увеличения покупок энергоносителей по импорту. Плюс растет деловая активность, бизнесу нужна валюта для закупок.
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Повідомлення Додано: Чет 04 лип, 2019 19:03

Если уж зашел разговор, то какой банк показал себя наиболее порядочно с онлайн обменником? Без технических работ при резких разворотах и с нормальными спредами?
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Повідомлення Додано: Чет 04 лип, 2019 19:05

  zzzzzz написав:
  vitaliian написав:
Рекомендую к прочтению "Воспоминания биржевого спекулянта". Эдвин Лефевр. США 30х годов там брокеры ставили палки в колёса успешному трэйдеру.

Банки которые этого боятся не предлагают он-лайн обмены и вообще не работают с физ.лицами.


БАНК вам ОБЯЗАН устанавливать красивый курс ? - Нет!

комфорт и удобство стоят денег, если цена адекватная я готов платить. Самый низкий курс онлайн продажи на сегодня 25.94 оффлайн продажи 25.8700 разница 7 коп. или 700 грн на котлете. Надеюсь что большее кол-во обменников-банков зайдёт в онлайн и конкуренция сделает уже спрэд.
Востаннє редагувалось vitaliian в Чет 04 лип, 2019 19:07, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 04 лип, 2019 19:06

Вот добавил больше данных.
Смотрите , ставки по 3 месячным упали на 2 п.п.
По 6 месячным на 1,06 п.п.

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Повідомлення Додано: Чет 04 лип, 2019 19:08

Re: Валютный рынок в контексте ДС

В четверг, 4 июля, цена на эталонные марки нефти продолжают снижаться после скачка ранее. В США в четверг закрыта Нью-Йоркская и другие фондовые биржи в связи с празднованием Дня независимости.

Участников рынка беспокоит вероятность сокращения спроса на топливо в мире из-за замедления темпов роста глобальной экономики, на что указывают последние статданные. Об этом сообщает Интерфакс-Украина.
vitaliian
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