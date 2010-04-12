RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1449145014511452>

Какой курс гривны вы ожидаете на 30 июня 2019?

Валютный рынок в контексте ДС 2.1 5 555
1. меньше 27
29%
159
2. 27 - 28.50
43%
239
3. 28.50 - 30
19%
103
4. 30-35
5%
25
5. больше 35
5%
29
Всього голосів : 555
Повідомлення Додано: Чет 04 лип, 2019 19:13

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  TylerTruman_ написав:нижче 25,9 підтвердження, імхо, по тому графіку, що я аналізую, ... а в аналітиків із форума Моцарта (по якісним графікам МБ, чи наліка) цифри повинні дещо відрізняютися

Після пробиття 25,85 прогнозують похід до 25,4...
Я максимально скептичний щодо грн і ТА, але зараз і фундаменту достатньо для 25,5.
Щодо ставок НБУ, впевнений, що навіть -1% не змінить тенденції курсу.
А якщо вибори пройдуть конструктивно і почнеться приватизація та відновиться співпраця з МВФ - 28 можемо не побачити... до кінця року.
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.
orest
Аватар користувача
10

Форумчанин року
 
Повідомлень: 3312
З нами з: 10.03.14
Подякував: 1728 раз.
Подякували: 2614 раз.
 
Профіль
2
4
11
Повідомлення Додано: Чет 04 лип, 2019 19:16

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Курс украинской валюты в краткосрочной перспективе будет и дальше укрепляться. Об этом заявили банкиры, опрошенные "Интерфакс-Украина"

"Вполне вероятно, что в скором времени мы увидим 25,5 грн/$1", - сказал старший аналитик Райффайзен Банка Аваль Михаил Ребрик.

По его оценке, основными факторами наблюдаемого укрепления курса гривни являются массированные продажи валюты со стороны нерезидентов под покупку ОВГЗ и сезонные продажи крупными экспортерами валютной выручки от реализации нового урожая.
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2607
З нами з: 06.04.16
Подякував: 679 раз.
Подякували: 767 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 04 лип, 2019 19:28

другими словами капитулируйте все :)

никто не знал и не прогнозировал что реактор РБМК-1000 может выдать курс 25.5 :)
https://minfin.com.ua/blogs/94589307/115366/
Спалил тему: Pokerstars вывод WMZ, etc на VISA 0% или SWIFT + Конверт USD/GBP,etc (net profit $0,5 млрд)
proftpd66
Аватар користувача
 
Повідомлень: 821
З нами з: 22.12.16
Подякував: 85 раз.
Подякували: 57 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 04 лип, 2019 19:30

Евгений Плинский
2 ч. ·
Ох и интересное событие ждет всех нас послезавтра, 6 июля.
Президент Зеленский таки собирается навести большой шухер на Западной Украине проведя там глобальную чистку в рядах тех приграничных чинуш и служак, кто должен эту самую границу бдеть, а не «иметь».

В 11.00, на Международном автомобильном пункте пропуска «Ужгород» Президент собирает глав ОДА и представителей правоохранительных структур Закарпатской, Черновицкой, Львовской, Волынской областей для обсуждения вопросов обустройства границы, приграничной инфраструктуры, борьбы с контрабандой и противодействию таможенным схемам.

Кто точно будет принимать участие в этом мероприятии и какой формат - я не знаю, но, и.о. Главы ГФС Александр Власов, вместе с руководством ГФС этих областей, приглашены с докладом о своей эффективности, и показателями борьбы со схемами на таможне за последние два года.

Событие уверен будет яркое, с публичными снятиями и неожиданными отстранениями.


Контрабас скорее всего временно остановился.
Белый импорт может начали проверять очень дотошно что приводит к задержкам.
Живите своим умом!
zzzzzz
1
 
Повідомлень: 33917
З нами з: 03.10.11
Подякував: 3319 раз.
Подякували: 6805 раз.
 
Профіль
22
4
2
Повідомлення Додано: Чет 04 лип, 2019 20:09

Re: Валютный рынок в контексте ДС

общий объем сделок на межбанке в итоге оценили в $230 млн. Это выше среднего привычного дня и немного ниже вчерашнего максимума, который составил порядка $300 млн.

Главными валютными продавцами сегодняшнего дня стали агропредприятия — в основном зернотрейдеры. Им, как и на рынке в целом, не хватает гривны для выкупа зерна у мелких фермеров, потому они очень активно конвертируют накопленную валютную выручку.
Также финансисты наблюдали конвертации доллара иностранцами с прицелом на будущий аукцион Минфина по размещению новой порции своих гособлигаций. Хотя и не в очень больших объемах.

Нацбанку пришлось выкупать "американца" в очень больших объемах: $100-120 млн., в широком ценовом диапазоне — начинал с 25,93 грн./$ и завершил на 25,81 грн./$. По итогам недели чиновники могут поставить новый рекорд по пополнению своих золотовалютных резервов.
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2607
З нами з: 06.04.16
Подякував: 679 раз.
Подякували: 767 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 04 лип, 2019 20:12

  vitaliian написав:
Нацбанку пришлось выкупать "американца" в очень больших объемах: $100-120 млн., в широком ценовом диапазоне — начинал с 25,93 грн./$ и завершил на 25,81 грн./$. По итогам недели чиновники могут поставить новый рекорд по пополнению своих золотовалютных резервов.


Пн-18
Вт-20
Ср-50
Чт - 100-120
Интересно, будем посмотреть.Хотя стоп, общий объем сделок 230 а НБУ купил 100-120 ? :shock:
Востаннє редагувалось zzzzzz в Чет 04 лип, 2019 20:13, всього редагувалось 1 раз.
Живите своим умом!
zzzzzz
1
 
Повідомлень: 33917
З нами з: 03.10.11
Подякував: 3319 раз.
Подякували: 6805 раз.
 
Профіль
22
4
2
Повідомлення Додано: Чет 04 лип, 2019 20:13

  vitaliian написав:
Нацбанку пришлось выкупать "американца" в очень больших объемах: $100-120 млн., в широком ценовом диапазоне — начинал с 25,93 грн./$ и завершил на 25,81 грн./$. По итогам недели чиновники могут поставить новый рекорд по пополнению своих золотовалютных резервов.

НБУ сегодня четырежды выходил НА БИС с покупкой валюты.
Чудны дела твои господи
antey1969
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 8445
З нами з: 30.11.11
Подякував: 1007 раз.
Подякували: 2251 раз.
 
Профіль
2
1
Повідомлення Додано: Чет 04 лип, 2019 20:14

antey1969
Общий объем сделок 230 а НБУ купил 100-120 ? :shock:
Живите своим умом!
zzzzzz
1
 
Повідомлень: 33917
З нами з: 03.10.11
Подякував: 3319 раз.
Подякували: 6805 раз.
 
Профіль
22
4
2
Повідомлення Додано: Чет 04 лип, 2019 20:18

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Кто купил остальное мы не узнаем.
Если бы не Нацбанк курс был бы 25,50 или ниже.
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2607
З нами з: 06.04.16
Подякував: 679 раз.
Подякували: 767 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 04 лип, 2019 20:24

  zzzzzz написав:antey1969
Общий объем сделок 230 а НБУ купил 100-120 ? :shock:

Обороты пока не смотрел, но по приблизительным оценкам более 100 млн НБУ прикупил на непрерывно падающем курсе.
Сначала он выкупал по цене 25,93, затем подумал и купил по 25,87. Потом упал до 25,84 грн, а уже прямо перед обедом подметал по 25,81.
antey1969
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 8445
З нами з: 30.11.11
Подякував: 1007 раз.
Подякували: 2251 раз.
 
Профіль
2
1
  #<1 ... 1449145014511452>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 4 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 1521, 1522, 1523
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
15220 1800772
Переглянути останнє повідомлення
Чет 04 лип, 2019 16:51
Vitaka
Валютный рынок в мире 1 ... 664, 665, 666
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
6655 1434506
Переглянути останнє повідомлення
Чет 04 лип, 2019 12:27
maksimus silvestris
Валютный юмор 1 ... 14, 15, 16
tobias » Пон 12 кві, 2010 16:48
159 275006
Переглянути останнє повідомлення
Чет 09 сер, 2018 15:58
Сибарит

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.