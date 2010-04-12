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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 04 лип, 2019 19:13
TylerTruman_ написав:
нижче 25,9 підтвердження, імхо, по тому графіку, що я аналізую, ... а в аналітиків із форума Моцарта (по якісним графікам МБ, чи наліка) цифри повинні дещо відрізняютися
Після пробиття 25,85 прогнозують похід до 25,4...
Я максимально скептичний щодо грн і ТА, але зараз і фундаменту достатньо для 25,5.
Щодо ставок НБУ, впевнений, що навіть -1% не змінить тенденції курсу.
А якщо вибори пройдуть конструктивно і почнеться приватизація та відновиться співпраця з МВФ - 28 можемо не побачити... до кінця року.
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.
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orest
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Додано: Чет 04 лип, 2019 19:16
Курс украинской валюты в краткосрочной перспективе будет и дальше укрепляться. Об этом заявили банкиры, опрошенные "Интерфакс-Украина"
"Вполне вероятно, что в скором времени мы увидим 25,5 грн/$1", - сказал старший аналитик Райффайзен Банка Аваль Михаил Ребрик.
По его оценке, основными факторами наблюдаемого укрепления курса гривни являются массированные продажи валюты со стороны нерезидентов под покупку ОВГЗ и сезонные продажи крупными экспортерами валютной выручки от реализации нового урожая.
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vitaliian
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Додано: Чет 04 лип, 2019 19:28
другими словами капитулируйте все
никто не знал и не прогнозировал что реактор РБМК-1000 может выдать курс 25.5
https://minfin.com.ua/blogs/94589307/115366/
Спалил тему: Pokerstars вывод WMZ, etc на VISA 0% или SWIFT + Конверт USD/GBP,etc (net profit $0,5 млрд)
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proftpd66
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Додано: Чет 04 лип, 2019 19:30
Евгений Плинский
2 ч. ·
Ох и интересное событие ждет всех нас послезавтра, 6 июля.
Президент Зеленский таки собирается навести большой шухер на Западной Украине проведя там глобальную чистку в рядах тех приграничных чинуш и служак, кто должен эту самую границу бдеть, а не «иметь».
В 11.00, на Международном автомобильном пункте пропуска «Ужгород» Президент собирает глав ОДА и представителей правоохранительных структур Закарпатской, Черновицкой, Львовской, Волынской областей для обсуждения вопросов обустройства границы, приграничной инфраструктуры, борьбы с контрабандой и противодействию таможенным схемам.
Кто точно будет принимать участие в этом мероприятии и какой формат - я не знаю, но, и.о. Главы ГФС Александр Власов, вместе с руководством ГФС этих областей, приглашены с докладом о своей эффективности, и показателями борьбы со схемами на таможне за последние два года.
Событие уверен будет яркое, с публичными снятиями и неожиданными отстранениями.
Контрабас скорее всего временно остановился.
Белый импорт может начали проверять очень дотошно что приводит к задержкам.
Живите своим умом!
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zzzzzz
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Додано: Чет 04 лип, 2019 20:09
общий объем сделок на межбанке в итоге оценили в $230 млн. Это выше среднего привычного дня и немного ниже вчерашнего максимума, который составил порядка $300 млн.
Главными валютными продавцами сегодняшнего дня стали агропредприятия — в основном зернотрейдеры. Им, как и на рынке в целом, не хватает гривны для выкупа зерна у мелких фермеров, потому они очень активно конвертируют накопленную валютную выручку.
Также финансисты наблюдали конвертации доллара иностранцами с прицелом на будущий аукцион Минфина по размещению новой порции своих гособлигаций. Хотя и не в очень больших объемах.
Нацбанку пришлось выкупать "американца" в очень больших объемах: $100-120 млн., в широком ценовом диапазоне — начинал с 25,93 грн./$ и завершил на 25,81 грн./$. По итогам недели чиновники могут поставить новый рекорд по пополнению своих золотовалютных резервов.
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vitaliian
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Додано: Чет 04 лип, 2019 20:12
vitaliian написав:
Нацбанку пришлось выкупать "американца" в очень больших объемах: $100-120 млн., в широком ценовом диапазоне — начинал с 25,93 грн./$ и завершил на 25,81 грн./$. По итогам недели чиновники могут поставить новый рекорд по пополнению своих золотовалютных резервов.
Пн-18
Вт-20
Ср-50
Чт - 100-120
Интересно, будем посмотреть.Хотя стоп, общий объем сделок 230 а НБУ купил 100-120 ?
Востаннє редагувалось zzzzzz
в Чет 04 лип, 2019 20:13, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 04 лип, 2019 20:13
vitaliian написав:
Нацбанку пришлось выкупать "американца" в очень больших объемах: $100-120 млн., в широком ценовом диапазоне — начинал с 25,93 грн./$ и завершил на 25,81 грн./$. По итогам недели чиновники могут поставить новый рекорд по пополнению своих золотовалютных резервов.
НБУ сегодня четырежды выходил НА БИС с покупкой валюты.
Чудны дела твои господи
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antey1969
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Додано: Чет 04 лип, 2019 20:14
antey1969
Общий объем сделок 230 а НБУ купил 100-120 ?
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Додано: Чет 04 лип, 2019 20:18
Кто купил остальное мы не узнаем.
Если бы не Нацбанк курс был бы 25,50 или ниже.
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vitaliian
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Додано: Чет 04 лип, 2019 20:24
zzzzzz написав:antey1969
Общий объем сделок 230 а НБУ купил 100-120 ?
Обороты пока не смотрел, но по приблизительным оценкам более 100 млн НБУ прикупил на непрерывно падающем курсе.
Сначала он выкупал по цене 25,93, затем подумал и купил по 25,87. Потом упал до 25,84 грн, а уже прямо перед обедом подметал по 25,81.
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antey1969
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