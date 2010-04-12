у справжніх українців є тільки варіант №2, бо хто НЕ скаче той москаль
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 04 лип, 2019 20:31
у справжніх українців є тільки варіант №2, бо хто НЕ скаче той москаль
Психологічна зрілість-це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів. 1) forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4318252#p4318252 2) 2k.livejournal.com/520078.html
Додано: Чет 04 лип, 2019 20:35
От оно че Михалыч.
Нас же кормили тем что аграрии обязательно должны конвертировать выручку в баксы.
А тут оно оказывается, что гривнодефицит у агро-предприятий и им бедняжкам теперь нечем выкупать зерно у мелких фермеров...
Бред это все.
Лишний раз доказывает тот факт, что на каждый чих курса найдутся свои "фундаментальные" факторы.
Я хоть и сам где-то на 95% в валюте. Но нынче уж очень часто и везде из всех телевизоров, пылесосов и утюгов все кому не лень вспоминают 1998 год и ГКО. Когда-то может и будет в Украине. Может быть; Но видимо не в этом году.
(Согласен с Monetoй, насчет самой идеи будущего обесценивания гривневого долга, но не сейчас)
Например, в 2017 году с историей того же бтц: все стремались и предрекали его скорейший обвал, начиная еще где-то со значения 1000, а он падла рос целый год и дорос до 20тыс, прежде чем упасть. Понятно, что аналогия для многих здесь может не совсем корректна, но почему-то постоянно вспоминается этот пример, как идея применительно к ОВГЗ и курсу.
Отскок конечно будет; вероятно на следующей неделе уже, но вот насчет 30 - наверно придется отложить куда-то пока что (в этом году).
Востаннє редагувалось Alex2007 в Чет 04 лип, 2019 20:38, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Чет 04 лип, 2019 20:36
В прошлом и позапрошлом году в это время из ОВГЗ многие уже выпрыгивали, а сейчас впрыгивают .... как в последний вагон.
Мир перевернулся )
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Додано: Чет 04 лип, 2019 20:38
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Странный вопрос, учитывая что цитируемое сообщение относилось к развитию экономики и, в частности, банковской системы.
Доходность облигаций формально не привязана к учетной ставке. Минфину ничего не мешает проводить аукционы и размещать облигации с той доходностью, с которой их согласны покупать.
Учетная ставка относится исключительно к рефинансированию банков.
Я не знаю, откуда Вы черпаете информацию, но данным НБУ она не соответствует.
Даже если брать объем сделок только по доллару, в очень редкие дни объем меньше 230, да и то только по понедельникам и пятницам. Если брать общий объем сделок, 300 - очень мало для середины недели.
Объем интервенций НБУ узнаем завтра.
Додано: Чет 04 лип, 2019 20:45
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Только в прошлом.
В позапрошлом минимумы курса были в августе, а рост начался в сентябре:
https://charts.finance.ua/ru/currency/interbank/-/1/usd
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