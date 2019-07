Додано: Чет 04 лип, 2019 20:36

vitaliian написав: Курс украинской валюты в краткосрочной перспективе будет и дальше укрепляться. Об этом заявили банкиры, опрошенные "Интерфакс-Украина"



"Вполне вероятно, что в скором времени мы увидим 25,5 грн/$1", - сказал старший аналитик Райффайзен Банка Аваль Михаил Ребрик.



По его оценке, основными факторами наблюдаемого укрепления курса гривни являются массированные продажи валюты со стороны нерезидентов под покупку ОВГЗ и сезонные продажи крупными экспортерами валютной выручки от реализации нового урожая. Курс украинской валюты в краткосрочной перспективе будет и дальше укрепляться. Об этом заявили банкиры, опрошенные "Интерфакс-Украина""Вполне вероятно, что в скором времени мы увидим 25,5 грн/$1", - сказал старший аналитик Райффайзен Банка Аваль Михаил Ребрик.По его оценке, основными факторами наблюдаемого укрепления курса гривни являются массированные продажи валюты со стороны нерезидентов под покупку ОВГЗ и сезонные продажи крупными экспортерами валютной выручки от реализации нового урожая.



В прошлом и позапрошлом году в это время из ОВГЗ многие уже выпрыгивали, а сейчас впрыгивают .... как в последний вагон.

Мир перевернулся ) В прошлом и позапрошлом году в это время из ОВГЗ многие уже выпрыгивали, а сейчас впрыгивают .... как в последний вагон.Мир перевернулся )

"The quieter you become, the more you are able to hear"