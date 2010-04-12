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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1450145114521453>

Какой курс гривны вы ожидаете на 30 июня 2019?

Валютный рынок в контексте ДС 2.1 5 556
1. меньше 27
29%
160
2. 27 - 28.50
43%
239
3. 28.50 - 30
19%
103
4. 30-35
4%
25
5. больше 35
5%
29
Всього голосів : 556
Повідомлення Додано: Чет 04 лип, 2019 20:31

  zzzzzz написав:
  Yuri_61 написав:А так всегда, когда скачешь туда - сюда.


Есть два выхода.
1.Не скакать.
2.Скакать правильно. )

у справжніх українців є тільки варіант №2, бо хто НЕ скаче той москаль :) :mrgreen:
Психологічна зрілість-це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів. 1) forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4318252#p4318252 2) 2k.livejournal.com/520078.html
yama
 
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Повідомлення Додано: Чет 04 лип, 2019 20:35

  vitaliian написав:общий объем сделок на межбанке в итоге оценили в $230 млн. Это выше среднего привычного дня и немного ниже вчерашнего максимума, который составил порядка $300 млн.

Главными валютными продавцами сегодняшнего дня стали агропредприятия — в основном зернотрейдеры. Им, как и на рынке в целом, не хватает гривны для выкупа зерна у мелких фермеров, потому они очень активно конвертируют накопленную валютную выручку.
Также финансисты наблюдали конвертации доллара иностранцами с прицелом на будущий аукцион Минфина по размещению новой порции своих гособлигаций. Хотя и не в очень больших объемах.


От оно че Михалыч.

Нас же кормили тем что аграрии обязательно должны конвертировать выручку в баксы.
А тут оно оказывается, что гривнодефицит у агро-предприятий и им бедняжкам теперь нечем выкупать зерно у мелких фермеров... :lol:

Бред это все.
Лишний раз доказывает тот факт, что на каждый чих курса найдутся свои "фундаментальные" факторы. :!:

Я хоть и сам где-то на 95% в валюте. Но нынче уж очень часто и везде из всех телевизоров, пылесосов и утюгов все кому не лень вспоминают 1998 год и ГКО. Когда-то может и будет в Украине. Может быть; Но видимо не в этом году.
(Согласен с Monetoй, насчет самой идеи будущего обесценивания гривневого долга, но не сейчас)

Например, в 2017 году с историей того же бтц: все стремались и предрекали его скорейший обвал, начиная еще где-то со значения 1000, а он падла рос целый год и дорос до 20тыс, прежде чем упасть. Понятно, что аналогия для многих здесь может не совсем корректна, но почему-то постоянно вспоминается этот пример, как идея применительно к ОВГЗ и курсу.
Отскок конечно будет; вероятно на следующей неделе уже, но вот насчет 30 - наверно придется отложить куда-то пока что (в этом году).
Востаннє редагувалось Alex2007 в Чет 04 лип, 2019 20:38, всього редагувалось 2 разів.
Alex2007
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Повідомлення Додано: Чет 04 лип, 2019 20:36

  vitaliian написав:Курс украинской валюты в краткосрочной перспективе будет и дальше укрепляться. Об этом заявили банкиры, опрошенные "Интерфакс-Украина"

"Вполне вероятно, что в скором времени мы увидим 25,5 грн/$1", - сказал старший аналитик Райффайзен Банка Аваль Михаил Ребрик.

По его оценке, основными факторами наблюдаемого укрепления курса гривни являются массированные продажи валюты со стороны нерезидентов под покупку ОВГЗ и сезонные продажи крупными экспортерами валютной выручки от реализации нового урожая.


В прошлом и позапрошлом году в это время из ОВГЗ многие уже выпрыгивали, а сейчас впрыгивают .... как в последний вагон.
Мир перевернулся )
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rasmus
 
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Повідомлення Додано: Чет 04 лип, 2019 20:38

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  ЛАД написав:Возможно и так.
Но Вы уверены, что это заметно снизило бы ставки по ОВГЗ?
Точнее, был бы такой приток инвесторов в ОВГЗ при более низких ставках по ним.

Странный вопрос, учитывая что цитируемое сообщение относилось к развитию экономики и, в частности, банковской системы.
Доходность облигаций формально не привязана к учетной ставке. Минфину ничего не мешает проводить аукционы и размещать облигации с той доходностью, с которой их согласны покупать.
Учетная ставка относится исключительно к рефинансированию банков.

  vitaliian написав:общий объем сделок на межбанке в итоге оценили в $230 млн. Это выше среднего привычного дня и немного ниже вчерашнего максимума, который составил порядка $300 млн.

Я не знаю, откуда Вы черпаете информацию, но данным НБУ она не соответствует.
Даже если брать объем сделок только по доллару, в очень редкие дни объем меньше 230, да и то только по понедельникам и пятницам. Если брать общий объем сделок, 300 - очень мало для середины недели.
https://bank.gov.ua/files/Volue.xls

Объем интервенций НБУ узнаем завтра.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Чет 04 лип, 2019 20:45

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  rasmus написав:В прошлом и позапрошлом году в это время из ОВГЗ многие уже выпрыгивали, а сейчас впрыгивают .... как в последний вагон.
Мир перевернулся )

Только в прошлом.
В позапрошлом минимумы курса были в августе, а рост начался в сентябре:
https://charts.finance.ua/ru/currency/interbank/-/1/usd

Мир не просто перевернулся - он каждый день делает полный оборот :)
Сибарит
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Повідомлення Додано: Чет 04 лип, 2019 20:54

Re: Валютный рынок в контексте ДС

asti это антипод кабанчика :) которого уже давно не видно, а значит разворот близиться :) :) :)
Психологічна зрілість-це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів. 1) forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4318252#p4318252 2) 2k.livejournal.com/520078.html
yama
 
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Повідомлення Додано: Чет 04 лип, 2019 20:58

Re: Валютный рынок в контексте ДС

ув. модераторы прикрутите пожалуйста новую голосовалку, спасибо.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 04 лип, 2019 21:01

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Таки, кажуть, мільйонів 100 викупив. Може бути цікаво, але свита мусить бути грамотніша, щоб хоч столиці стратегічних партнерів знали (чи Вікіпедією вміли користуватися)...
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.
orest
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Повідомлення Додано: Чет 04 лип, 2019 21:17

  yama написав:asti это антипод кабанчика :) которого уже давно не видно, а значит разворот близиться :) :) :)
я не антипод, я вот сам такой как есть! :) А насчёт разворота - да, близится и скоро будет. Но чем ждать разворотов и ловить 30 или 50 коп на курсе я считаю, что лучше зайти в ОВГЗ пока НБУ не снизил учетку, а он 100% её снизит 18-го числа, вопрос только в том - насколько и учитывая ажиотажный спрос на гривневые бумаги снизить может хорошо///
asti
 
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Повідомлення Додано: Чет 04 лип, 2019 21:28

  zzzzzz написав:
Евгений Плинский
2 ч. ·
Ох и интересное событие ждет всех нас послезавтра, 6 июля.
Президент Зеленский таки собирается навести большой шухер на Западной Украине проведя там глобальную чистку в рядах тех приграничных чинуш и служак, кто должен эту самую границу бдеть, а не «иметь».

В 11.00, на Международном автомобильном пункте пропуска «Ужгород» Президент собирает глав ОДА и представителей правоохранительных структур Закарпатской, Черновицкой, Львовской, Волынской областей для обсуждения вопросов обустройства границы, приграничной инфраструктуры, борьбы с контрабандой и противодействию таможенным схемам.

Кто точно будет принимать участие в этом мероприятии и какой формат - я не знаю, но, и.о. Главы ГФС Александр Власов, вместе с руководством ГФС этих областей, приглашены с докладом о своей эффективности, и показателями борьбы со схемами на таможне за последние два года.

Событие уверен будет яркое, с публичными снятиями и неожиданными отстранениями.


Контрабас скорее всего временно остановился.
Белый импорт может начали проверять очень дотошно что приводит к задержкам.

Таможня будет до выборов стоять.... с мая... инфа из первых рук
Nickmess
 
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