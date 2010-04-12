Додано: Чет 04 лип, 2019 20:35

vitaliian написав: общий объем сделок на межбанке в итоге оценили в $230 млн. Это выше среднего привычного дня и немного ниже вчерашнего максимума, который составил порядка $300 млн.



Главными валютными продавцами сегодняшнего дня стали агропредприятия — в основном зернотрейдеры. Им, как и на рынке в целом, не хватает гривны для выкупа зерна у мелких фермеров , потому они очень активно конвертируют накопленную валютную выручку.

Также финансисты наблюдали конвертации доллара иностранцами с прицелом на будущий аукцион Минфина по размещению новой порции своих гособлигаций. Хотя и не в очень больших объемах.

общий объем сделок на межбанке в итоге оценили в $230 млн. Это выше среднего привычного дня и немного ниже вчерашнего максимума, который составил порядка $300 млн.Главными валютными продавцами, потому они очень активно конвертируют накопленную валютную выручку.Также финансисты наблюдали конвертации доллара иностранцами с прицелом на будущий аукцион Минфина по размещению новой порции своих гособлигаций. Хотя и не в очень больших объемах.

От оно че Михалыч.Нас же кормили тем что аграрии обязательно должны конвертировать выручку в баксы.А тут оно оказывается, что гривнодефицит у агро-предприятий и им бедняжкам теперь нечем выкупать зерно у мелких фермеров...Бред это все.Лишний раз доказывает тот факт, что на каждый чих курса найдутся свои "фундаментальные" факторы.Я хоть и сам где-то на 95% в валюте. Но нынче уж очень часто и везде из всех телевизоров, пылесосов и утюгов все кому не лень вспоминают 1998 год и ГКО. Когда-то может и будет в Украине. Может быть; Но видимо не в этом году.(Согласен с Monetoй, насчет самой идеи будущего обесценивания гривневого долга, но не сейчас)Например, в 2017 году с историей того же бтц: все стремались и предрекали его скорейший обвал, начиная еще где-то со значения 1000, а он падла рос целый год и дорос до 20тыс, прежде чем упасть. Понятно, что аналогия для многих здесь может не совсем корректна, но почему-то постоянно вспоминается этот пример, как идея применительно к ОВГЗ и курсу.Отскок конечно будет; вероятно на следующей неделе уже, но вот насчет 30 - наверно придется отложить куда-то пока что (в этом году).