yama написав:asti это антипод кабанчика которого уже давно не видно, а значит разворот близиться
я не антипод, я вот сам такой как есть! А насчёт разворота - да, близится и скоро будет. Но чем ждать разворотов и ловить 30 или 50 коп на курсе я считаю, что лучше зайти в ОВГЗ пока НБУ не снизил учетку, а он 100% её снизит 18-го числа, вопрос только в том - насколько и учитывая ажиотажный спрос на гривневые бумаги снизить может хорошо///
уже много раз писали ставка НБУ это ставка рефинансирования, да она зависит от инфляции, влияет на стоимость денег, но не более, не нужно делать из неё индикатор экономики. Рынок ОВГЗ другая стихия, в частности нерезам плевать какая у нас инфляция и учётная ставка. Рынок капитала сейчас имеет избыточную ликвидность поэтому какой-то капитал ринулся в Украину. Как долго продлится золотой дождь и какой будет курс на момент выхода из ОВГЗ неизвестно.
Alex2007 написав:Но нынче уж очень часто и везде из всех телевизоров, пылесосов и утюгов все кому не лень вспоминают 1998 год и ГКО. Когда-то может и будет в Украине. Может быть; Но видимо не в этом году.
сравните ставки по ГКО в 1998 и наши по ОВГЗ. Пирамида ГКО строилась чтобы рухнуть. Украинские банки десятилетия привлекают гривну под 20% при этом умудряясь работать в плюс.
Востаннє редагувалось vitaliian в Чет 04 лип, 2019 21:37, всього редагувалось 2 разів.
У одного меня ощущение, что у чуваков будет попандоз? Как минимум поэтому:
Олигарх Игорь Коломойский в интервью журналу НВ назвал войну на на Донбассе «внутренним гражданским конфликтом».
«А у нас то, что произошло на Донбассе — это что произошло? … Это внутренний гражданский конфликт», — заявил он.
По словам Коломойского, конфликт на Донбассе «никем не инспирированный, никакой Россией», несмотря на присутствие там российской военной техники и российских военных.
«Она и сейчас там есть, российская техника, и будет. Пока будет конфликт, будет там российская техника. Это реалии из жизни. Да, она там есть. А у нас американская техника с этой стороны есть. И что с этого? Джавелины есть у нас? Это чья техника?» — заявил олигарх.
Беня превратился в агента кремля. Добром это не закончится.
zzzzzz написав:asti Ну будет на графике кратковременный прокол, потом все вернется в восходящий канал
забудьте про висхідний канал, а на рахунок південної фігури (глобальної), можливо, закриття уже цього тижня покаже ...
Мне график гривна/доллар начинает напоминать график ЕUR/USD в 2007-2017 годах - там тоже долго болтанка была: 1,2-1,6, потом 1,2-1,45, потом 1,2-1,35, потом, кажется в конце 14-го тоже опустились до 1,2 и многие думали, вот сейчас опять отстрелит вверх - типа ключевой уровень сопротивления, а оно дальше вниз пошло и только на 1,04 остановилось//) Так и с гришей может быть - мы 4 года болтались в восходящем канале 25,5 - 28,5 (грубо), а теперь вот нежданчик случился!
я только за так как мы по большому счету все импортируем то я ж только за укрепление гривны, ну экспортеры будут не такими жирными так у нас еще есть другие преимущества для дешевого способного к конкуренции экспорта - как например дешевая раб сила которая даже дешевле чем в Китае на приличных заводах
Психологічна зрілість-це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів. 1) forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4318252#p4318252 2) 2k.livejournal.com/520078.html
yuri_m написав:В 1998 перед дефолтом в РФ доходность украинских ОВГЗ была около 25%. За 2-3 дня до дефолта она выросла до 35%. Сейчас Минфин тянет гривну под 17.5-17.8%. Как бы запас прочности еще есть, но тенденция очень нездоровая! По крайней мере откуп доллара сейчас намного выгоднее, чем ловля еще 15-20 копеек на укреплении гривни.
может вы хотели сказать российских ?
Психологічна зрілість-це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів. 1) forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4318252#p4318252 2) 2k.livejournal.com/520078.html
vitaliian написав: У каждого своя котлета. 10к $ в одном банке опасно держать.
где там про один банк? у 14 банков есть онлайн обмен.
1 Приват 2 Моно 3 А-Банк 4 Альфа 5 Конкорд 6 ТАС 7 АльтБанк 8 Кредит-Днепр 9 РадаБанк 10 УкрГазБанк 11 КредиАгриколь 12 ОТП 13 ПроКредит 14 УкрСибБанк[/quote] да вы реально только валюто-обменом и живете? то есть я хотел сказать только с валютных спекуляций ?
Психологічна зрілість-це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів. 1) forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4318252#p4318252 2) 2k.livejournal.com/520078.html
Moneta написав:Если уж зашел разговор, то какой банк показал себя наиболее порядочно с онлайн обменником? Без технических работ при резких разворотах и с нормальными спредами?
на самом деле раньше то был только приват , потом не было никого, а теперь очень короткий промежуток времени прошел что бы судить. Я доверяю только наличной валюте, хотя немножко у меня есть онлайн .
Психологічна зрілість-це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів. 1) forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4318252#p4318252 2) 2k.livejournal.com/520078.html
Батько казав, що ОВДЗ це не тільки заробіток для наших "нерезидентів", а й можливість керувати курсом, щоб вигідніше входити і виходити. Значні обсяги і тривалі входу і малі виходу, або значні і швидкі виходу. Здається зараз співпали просто дві речі гра з ОВДЗ і прихід грошей під вибори в той час, коли хтось, хто готується на вихід задешево скупляє долар, Після виборів період міцної гривні повинен закінчитися.