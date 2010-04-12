Олигарх Игорь Коломойский в интервью журналу НВ назвал войну на на Донбассе «внутренним гражданским конфликтом».



«А у нас то, что произошло на Донбассе — это что произошло? … Это внутренний гражданский конфликт», — заявил он.



По словам Коломойского, конфликт на Донбассе «никем не инспирированный, никакой Россией», несмотря на присутствие там российской военной техники и российских военных.



«Она и сейчас там есть, российская техника, и будет. Пока будет конфликт, будет там российская техника. Это реалии из жизни. Да, она там есть. А у нас американская техника с этой стороны есть. И что с этого? Джавелины есть у нас? Это чья техника?» — заявил олигарх.