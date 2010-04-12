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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 04 лип, 2019 22:56
asti написав:
А хто готується на вихід? - Он Порошенко нову фабрику відкрив у Борисполі, Коломойський тільки приїхав, Фірташа ВЖЕ замели. Лишився Ахмєтов, але той рудий лис, думаю, вже домовився - не вперше ж!
А вибори... подивимося як будуть коаліцію клепати. Якщо таки Юлька прем'єром стане - тоді біда...
Никто не будет малым фракциям в 20-40 депутатов давать должность целого премьера, это исключено.
Их пряники это должности спикера, замов премьера, главы важных комитетов.
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Додано: Чет 04 лип, 2019 22:58
yama написав: vitaliian написав:
У каждого своя котлета. 10к $ в одном банке опасно держать.
где там про один банк? у 14 банков есть онлайн обмен.
1 Приват
2 Моно
3 А-Банк
4 Альфа
5 Конкорд
6 ТАС
7 АльтБанк
8 Кредит-Днепр
9 РадаБанк
10 УкрГазБанк
11 КредиАгриколь
12 ОТП
13 ПроКредит
14 УкрСибБанк
да вы реально только валюто-обменом и живете?
то есть я хотел сказать только с валютных спекуляций ?[/quote]нет просто стараюсь не оффтопить поэтому пишу только про обмен валют, у меня есть и другие интересы
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Додано: Чет 04 лип, 2019 23:02
Moneta написав:
Если уж зашел разговор, то какой банк показал себя наиболее порядочно с онлайн обменником? Без технических работ при резких разворотах и с нормальными спредами?
Спрэды и курсы у некоторых меняются по 5 раз в день, надо иметь счета в нескольких банках чтобы можно было выбрать наилучший курс.
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