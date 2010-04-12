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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1451145214531454

Какой курс гривны вы ожидаете на 30 июня 2019?

Валютный рынок в контексте ДС 2.1 5 556
1. меньше 27
29%
160
2. 27 - 28.50
43%
239
3. 28.50 - 30
19%
103
4. 30-35
4%
25
5. больше 35
5%
29
Всього голосів : 556
Повідомлення Додано: Чет 04 лип, 2019 22:56

Re: Валютный рынок в контексте ДС

asti написав:А хто готується на вихід? - Он Порошенко нову фабрику відкрив у Борисполі, Коломойський тільки приїхав, Фірташа ВЖЕ замели. Лишився Ахмєтов, але той рудий лис, думаю, вже домовився - не вперше ж!
А вибори... подивимося як будуть коаліцію клепати. Якщо таки Юлька прем'єром стане - тоді біда... :(


Никто не будет малым фракциям в 20-40 депутатов давать должность целого премьера, это исключено.
Их пряники это должности спикера, замов премьера, главы важных комитетов.
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Повідомлення Додано: Чет 04 лип, 2019 22:58

  yama написав:
  vitaliian написав:
У каждого своя котлета. 10к $ в одном банке опасно держать.

где там про один банк? у 14 банков есть онлайн обмен.

1 Приват
2 Моно
3 А-Банк
4 Альфа
5 Конкорд
6 ТАС
7 АльтБанк
8 Кредит-Днепр
9 РадаБанк
10 УкрГазБанк
11 КредиАгриколь
12 ОТП
13 ПроКредит
14 УкрСибБанк
да вы реально только валюто-обменом и живете? :shock: то есть я хотел сказать только с валютных спекуляций ?[/quote]нет просто стараюсь не оффтопить поэтому пишу только про обмен валют, у меня есть и другие интересы
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Повідомлення Додано: Чет 04 лип, 2019 23:02

  Moneta написав:Если уж зашел разговор, то какой банк показал себя наиболее порядочно с онлайн обменником? Без технических работ при резких разворотах и с нормальными спредами?

Спрэды и курсы у некоторых меняются по 5 раз в день, надо иметь счета в нескольких банках чтобы можно было выбрать наилучший курс.
vitaliian
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