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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1451145214531454

Какой курс гривны вы ожидаете на 30 июня 2019?

Валютный рынок в контексте ДС 2.1 5 556
1. меньше 27
29%
160
2. 27 - 28.50
43%
239
3. 28.50 - 30
19%
103
4. 30-35
4%
25
5. больше 35
5%
29
Всього голосів : 556
Повідомлення Додано: Чет 04 лип, 2019 22:56

Re: Валютный рынок в контексте ДС

asti написав:А хто готується на вихід? - Он Порошенко нову фабрику відкрив у Борисполі, Коломойський тільки приїхав, Фірташа ВЖЕ замели. Лишився Ахмєтов, але той рудий лис, думаю, вже домовився - не вперше ж!
А вибори... подивимося як будуть коаліцію клепати. Якщо таки Юлька прем'єром стане - тоді біда... :(


Никто не будет малым фракциям в 20-40 депутатов давать должность целого премьера, это исключено.
Их пряники это должности спикера, замов премьера, главы важных комитетов.
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Повідомлення Додано: Чет 04 лип, 2019 22:58

  yama написав:
  vitaliian написав:
У каждого своя котлета. 10к $ в одном банке опасно держать.

где там про один банк? у 14 банков есть онлайн обмен.

1 Приват
2 Моно
3 А-Банк
4 Альфа
5 Конкорд
6 ТАС
7 АльтБанк
8 Кредит-Днепр
9 РадаБанк
10 УкрГазБанк
11 КредиАгриколь
12 ОТП
13 ПроКредит
14 УкрСибБанк
да вы реально только валюто-обменом и живете? :shock: то есть я хотел сказать только с валютных спекуляций ?[/quote]нет просто стараюсь не оффтопить поэтому пишу только про обмен валют, у меня есть и другие интересы
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Повідомлення Додано: Чет 04 лип, 2019 23:02

  Moneta написав:Если уж зашел разговор, то какой банк показал себя наиболее порядочно с онлайн обменником? Без технических работ при резких разворотах и с нормальными спредами?

Спрэды и курсы у некоторых меняются по 5 раз в день, надо иметь счета в нескольких банках чтобы можно было выбрать наилучший курс.
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Повідомлення Додано: П'ят 05 лип, 2019 01:07

  Сибарит написав:
  ЛАД написав:Возможно и так.
Но Вы уверены, что это заметно снизило бы ставки по ОВГЗ?
Точнее, был бы такой приток инвесторов в ОВГЗ при более низких ставках по ним.

Странный вопрос, учитывая что цитируемое сообщение относилось к развитию экономики и, в частности, банковской системы.
Доходность облигаций формально не привязана к учетной ставке. Минфину ничего не мешает проводить аукционы и размещать облигации с той доходностью, с которой их согласны покупать.
Учетная ставка относится исключительно к рефинансированию банков.
..........

Вероятно из-за краткости моего высказывания, Вы меня не поняли.
С точки зрения развития экономики ставка НБУ должна быть сильно ниже. Думаю, снижение ставки на 1-1,5% не спасут.
Понятно, что доходность облигаций формально не привязана к учетной ставке. Но не формально привязка всё же есть, учитывая что 88% обшей суммы ОВГЗ принадлежит НБУ и банкам (примерно поровну). При том, что у нерезов даже сегодня 7,76%, у юрлиц 3,0% и у физлиц всего 1,16%.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
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Повідомлення Додано: П'ят 05 лип, 2019 06:32

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  vitaliian написав:Нацбанку пришлось выкупать "американца" в очень больших объемах: $100-120 млн., в широком ценовом диапазоне — начинал с 25,93 грн./$ и завершил на 25,81 грн./$.

Вчора Нацбанк викупив $52 млн в резерви. Чистий викуп +$1.5 млрд з початку року
Коли немає грошей ми робимо вигляд, що вони у нас є. Коли є гроші ми робимо вигляд, що їх у нас немає.
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Повідомлення Додано: П'ят 05 лип, 2019 08:26

Re: Валютный рынок в контексте ДС

На утро 5 июля Нацбанк обнародовал официальный курс валют, в котором доллар подешевел на 17 копеек, по сравнению с предыдущим днем, а евро - на 21 копейку.

Об этом свидетельствуют данные с сайта НБУ.

Курс доллара НБУ составляет 25,87 гривны.

Курс евро установили на уровне 29,20 грн.

Курс доллара на межбанке вчера просел на 14 копеек (продажа) и на 12 копеек (покупка).


В США сегодня выходной - день независимости.

Востаннє редагувалось vitaliian в П'ят 05 лип, 2019 08:38, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 05 лип, 2019 08:36

  vitaliian написав:В США сегодня выходной - день независимости.
Вчера был//)
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Повідомлення Додано: П'ят 05 лип, 2019 08:46

  asti написав:
  vitaliian написав:В США сегодня выходной - день независимости.
Вчера был//)

значит вчера инвесторы отдыхали, ждём их сегодня на межбанке.
vitaliian
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