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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 04 лип, 2019 22:56
asti написав:
А хто готується на вихід? - Он Порошенко нову фабрику відкрив у Борисполі, Коломойський тільки приїхав, Фірташа ВЖЕ замели. Лишився Ахмєтов, але той рудий лис, думаю, вже домовився - не вперше ж!
А вибори... подивимося як будуть коаліцію клепати. Якщо таки Юлька прем'єром стане - тоді біда...
Никто не будет малым фракциям в 20-40 депутатов давать должность целого премьера, это исключено.
Их пряники это должности спикера, замов премьера, главы важных комитетов.
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Додано: Чет 04 лип, 2019 22:58
yama написав: vitaliian написав:
У каждого своя котлета. 10к $ в одном банке опасно держать.
где там про один банк? у 14 банков есть онлайн обмен.
1 Приват
2 Моно
3 А-Банк
4 Альфа
5 Конкорд
6 ТАС
7 АльтБанк
8 Кредит-Днепр
9 РадаБанк
10 УкрГазБанк
11 КредиАгриколь
12 ОТП
13 ПроКредит
14 УкрСибБанк
да вы реально только валюто-обменом и живете?
то есть я хотел сказать только с валютных спекуляций ?[/quote]нет просто стараюсь не оффтопить поэтому пишу только про обмен валют, у меня есть и другие интересы
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Додано: Чет 04 лип, 2019 23:02
Moneta написав:
Если уж зашел разговор, то какой банк показал себя наиболее порядочно с онлайн обменником? Без технических работ при резких разворотах и с нормальными спредами?
Спрэды и курсы у некоторых меняются по 5 раз в день, надо иметь счета в нескольких банках чтобы можно было выбрать наилучший курс.
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Додано: П'ят 05 лип, 2019 01:07
Сибарит написав: ЛАД написав:
Возможно и так.
Но Вы уверены, что это заметно снизило бы ставки по ОВГЗ?
Точнее, был бы такой приток инвесторов в ОВГЗ при более низких ставках по ним.
Странный вопрос, учитывая что цитируемое сообщение относилось к развитию экономики и, в частности, банковской системы.
Доходность облигаций формально не привязана к учетной ставке. Минфину ничего не мешает проводить аукционы и размещать облигации с той доходностью, с которой их согласны покупать.
Учетная ставка относится исключительно к рефинансированию банков.
..........
Вероятно из-за краткости моего высказывания, Вы меня не поняли.
С точки зрения развития экономики ставка НБУ должна быть сильно ниже. Думаю, снижение ставки на 1-1,5% не спасут.
Понятно, что доходность облигаций формально не привязана к учетной ставке. Но не формально привязка всё же есть, учитывая что 88% обшей суммы ОВГЗ принадлежит НБУ и банкам (примерно поровну). При том, что у нерезов даже сегодня 7,76%, у юрлиц 3,0% и у физлиц всего 1,16%.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
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Додано: П'ят 05 лип, 2019 06:32
vitaliian написав:
Нацбанку пришлось выкупать "американца" в очень больших объемах: $100-120 млн., в широком ценовом диапазоне — начинал с 25,93 грн./$ и завершил на 25,81 грн./$.
Вчора Нацбанк викупив $52 млн в резерви. Чистий викуп +$1.5 млрд з початку року
Коли немає грошей ми робимо вигляд, що вони у нас є. Коли є гроші ми робимо вигляд, що їх у нас немає.
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Додано: П'ят 05 лип, 2019 08:26
На утро 5 июля Нацбанк обнародовал официальный курс валют, в котором доллар подешевел на 17 копеек, по сравнению с предыдущим днем, а евро - на 21 копейку.
Об этом свидетельствуют данные с сайта НБУ.
Курс доллара НБУ составляет 25,87 гривны.
Курс евро установили на уровне 29,20 грн.
Курс доллара на межбанке вчера просел на 14 копеек (продажа) и на 12 копеек (покупка).
В США сегодня выходной - день независимости.
Востаннє редагувалось vitaliian
в П'ят 05 лип, 2019 08:38, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 05 лип, 2019 08:36
vitaliian написав:
В США сегодня выходной - день независимости.
Вчера был//)
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asti
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Додано: П'ят 05 лип, 2019 08:46
asti написав: vitaliian написав:
В США сегодня выходной - день независимости.
Вчера был//)
значит вчера инвесторы отдыхали, ждём их сегодня на межбанке.
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