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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 14531454145514561457>
Повідомлення Додано: П'ят 05 лип, 2019 09:37

  Zebra написав:Это какая то катастрофа


А я в гривні :)
vovikhan1991
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Повідомлення Додано: П'ят 05 лип, 2019 09:38

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  ЛАД написав:Понятно, что доходность облигаций формально не привязана к учетной ставке. Но не формально привязка всё же есть, учитывая что 88% обшей суммы ОВГЗ принадлежит НБУ и банкам (примерно поровну). При том, что у нерезов даже сегодня 7,76%, у юрлиц 3,0% и у физлиц всего 1,16%.

Банки не обязаны ориентироваться на учетную ставку - они могут приобретать активы с любым, устраивающим их уровнем доходности. НБУ с 17 года ОВГЗ не приобретал, а на старые учетка не влияет.
Сибарит
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Повідомлення Додано: П'ят 05 лип, 2019 09:44

  asti написав:
  vitaliian написав:В США сегодня выходной - день независимости.
Вчера был//)

Если быть совсем точным, он был ночью со вчера на сегодня. Доллары не зайдут именно сегодня.
Сибарит
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Повідомлення Додано: П'ят 05 лип, 2019 09:46

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Стабилизец назревает?
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/ru/thumb/9/9a/Bank_of_America_Logo.png/260px-Bank_of_America_Logo.png
Медведь»—биржевой спекулянт, играющий на понижение. Олень»-биржевой спекулянт, играющий на повышение. Про тролей на ветке ПлатинумБанка
KOKS
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Повідомлення Додано: П'ят 05 лип, 2019 09:47

  sivakov2020 написав:я так понял с июля начнется веселуха и курс может подскочить за 27, поэтому надо тариться зеленым в ближайшее время, неделя есть на все про все..думайтЕ

Не правильно ви тоді поняли... Та ще й радили людям думати! А самі тоді 18 червня сильно думали?!
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Повідомлення Додано: П'ят 05 лип, 2019 09:54

В анализе ликвидности покупки НБУ ноль 0,00
Где деньги Зин?

Сибарит, прокомментируйте пожалуйста, вчера тут была информация что НБУ купил 100-120 млн, а в анализе ноль
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: П'ят 05 лип, 2019 09:58

Re: Валютный рынок в контексте ДС

я тут рекомендовал Яше не пылесосить валюту чтобы увеличить риски для спекулятивного капитала и снизить их пыл , видимо он меня услышал. Лучше с 25,50 отскочить до 28,50 чем выгребать валюту по 26, а на выходе капитала потрогать курс 29-29,50

Наконец-то в Украине появился вменяемый глава НБУ, надеюсь Зеленский не станет его менять по политическим мотивам.

кто дружит с белочкой покупает доллары по 25,75
Зображення
Востаннє редагувалось vitaliian в П'ят 05 лип, 2019 10:06, всього редагувалось 4 разів.
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Повідомлення Додано: П'ят 05 лип, 2019 10:01

планував цього тижня відкуп американця,но щось я очкую :roll:
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Повідомлення Додано: П'ят 05 лип, 2019 10:07

  Сибарит написав:
  ЛАД написав:Понятно, что доходность облигаций формально не привязана к учетной ставке. Но не формально привязка всё же есть, учитывая что 88% обшей суммы ОВГЗ принадлежит НБУ и банкам (примерно поровну). При том, что у нерезов даже сегодня 7,76%, у юрлиц 3,0% и у физлиц всего 1,16%.

Банки не обязаны ориентироваться на учетную ставку - они могут приобретать активы с любым, устраивающим их уровнем доходности. НБУ с 17 года ОВГЗ не приобретал, а на старые учетка не влияет.

Не обязаны. Но вряд ли они покупали бы ОВГЗ по ставке, ниже учётной. Их устраивает на пару % выше. При снижении учётки снижается порог покупки банками, соответственно, мог бы снижать ставки Минфин. Был бы при этом такой приток иностранных инвесторов в ОВГЗ, не уверен.
Хотя меньший приток, вероятно, был бы к лучшему.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 05 лип, 2019 10:11

Re: Валютный рынок в контексте ДС

«Наличного доллара очень много на рынке, а спроса на него нет. Его не хотят вывозить. Из-за этого уже выросла цена вывоза американской банкноты: если раньше комиссия по этой услуге держалась на уровне 0,05-0,06% суммы, то теперь подросла до 0,2%», — сообщил UBR.ua финансовый эксперт Василий Невмержицкий.
vitaliian
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