А я в гривні
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 05 лип, 2019 09:38
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Банки не обязаны ориентироваться на учетную ставку - они могут приобретать активы с любым, устраивающим их уровнем доходности. НБУ с 17 года ОВГЗ не приобретал, а на старые учетка не влияет.
Додано: П'ят 05 лип, 2019 09:44
Додано: П'ят 05 лип, 2019 09:46
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Стабилизец назревает?
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/ru/thumb/9/9a/Bank_of_America_Logo.png/260px-Bank_of_America_Logo.png
Медведь»—биржевой спекулянт, играющий на понижение. Олень»-биржевой спекулянт, играющий на повышение.
Додано: П'ят 05 лип, 2019 09:47
Додано: П'ят 05 лип, 2019 09:54
В анализе ликвидности покупки НБУ ноль 0,00
Где деньги Зин?
Сибарит, прокомментируйте пожалуйста, вчера тут была информация что НБУ купил 100-120 млн, а в анализе ноль
Живите своим умом!
Додано: П'ят 05 лип, 2019 09:58
Re: Валютный рынок в контексте ДС
я тут рекомендовал Яше не пылесосить валюту чтобы увеличить риски для спекулятивного капитала и снизить их пыл , видимо он меня услышал. Лучше с 25,50 отскочить до 28,50 чем выгребать валюту по 26, а на выходе капитала потрогать курс 29-29,50
Наконец-то в Украине появился вменяемый глава НБУ, надеюсь Зеленский не станет его менять по политическим мотивам.
кто дружит с белочкой покупает доллары по 25,75
Востаннє редагувалось vitaliian в П'ят 05 лип, 2019 10:06, всього редагувалось 4 разів.
Додано: П'ят 05 лип, 2019 10:07
Не обязаны. Но вряд ли они покупали бы ОВГЗ по ставке, ниже учётной. Их устраивает на пару % выше. При снижении учётки снижается порог покупки банками, соответственно, мог бы снижать ставки Минфин. Был бы при этом такой приток иностранных инвесторов в ОВГЗ, не уверен.
Хотя меньший приток, вероятно, был бы к лучшему.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
Додано: П'ят 05 лип, 2019 10:11
Re: Валютный рынок в контексте ДС
«Наличного доллара очень много на рынке, а спроса на него нет. Его не хотят вывозить. Из-за этого уже выросла цена вывоза американской банкноты: если раньше комиссия по этой услуге держалась на уровне 0,05-0,06% суммы, то теперь подросла до 0,2%», — сообщил UBR.ua финансовый эксперт Василий Невмержицкий.
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