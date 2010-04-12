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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 05 лип, 2019 10:12
zzzzzz написав:
В анализе ликвидности покупки НБУ ноль 0,00
zzzzzz написав:
вчера тут была информация что НБУ купил 100-120 млн, а в анализе ноль
Тут є викуп-продажа валюти по днях:
Коли немає грошей ми робимо вигляд, що вони у нас є. Коли є гроші ми робимо вигляд, що їх у нас немає.
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Додано: П'ят 05 лип, 2019 10:29
Лучше валютного кеша нет более прибыльного и ликвидного актива
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KirillT8
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Додано: П'ят 05 лип, 2019 10:32
Вася, ты календарь давно открывал ?
Живите своим умом!
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zzzzzz
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Додано: П'ят 05 лип, 2019 10:40
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Додано: П'ят 05 лип, 2019 10:49
yama написав:
может вы хотели сказать российских ?
Нет, именно украинских. Российские к тому времени уже шли под 45%.
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yuri_m
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