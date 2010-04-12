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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1453145414551456
Повідомлення Додано: П'ят 05 лип, 2019 10:12

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  zzzzzz написав:В анализе ликвидности покупки НБУ ноль 0,00
  zzzzzz написав:вчера тут была информация что НБУ купил 100-120 млн, а в анализе ноль

Тут є викуп-продажа валюти по днях:

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Коли немає грошей ми робимо вигляд, що вони у нас є. Коли є гроші ми робимо вигляд, що їх у нас немає.
Василь-Рівне
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Повідомлення Додано: П'ят 05 лип, 2019 10:29

Ну как бы подтверждается
Валютный рынок в контексте ДС
Лучше валютного кеша нет более прибыльного и ликвидного актива
KirillT8
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Вася, ты календарь давно открывал ?
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Колеги, фіксуємо опитування!
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Ірина_
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камнем вниз

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vitaliian
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Повідомлення Додано: П'ят 05 лип, 2019 10:49

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  yama написав:может вы хотели сказать российских ?

Нет, именно украинских. Российские к тому времени уже шли под 45%.
yuri_m
 
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Повідомлення Додано: П'ят 05 лип, 2019 10:51

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Какое счастье, в стране покращення!
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KOKS
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  vitaliian написав:Зображення

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Это жесть! Когда остановка?
CasinoAA90
 
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Качается вагон стучат колеса глухо
Так хочется сойти но остановок нет
vitaliian
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