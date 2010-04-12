Тут є викуп-продажа валюти по днях:
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 05 лип, 2019 10:12
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Тут є викуп-продажа валюти по днях:
Коли немає грошей ми робимо вигляд, що вони у нас є. Коли є гроші ми робимо вигляд, що їх у нас немає.
Додано: П'ят 05 лип, 2019 10:29
Ну как бы подтверждается
Валютный рынок в контексте ДС
Лучше валютного кеша нет более прибыльного и ликвидного актива
Додано: П'ят 05 лип, 2019 10:40
камнем вниз
Додано: П'ят 05 лип, 2019 10:49
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Додано: П'ят 05 лип, 2019 10:51
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Какое счастье, в стране покращення!
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/ru/thumb/9/9a/Bank_of_America_Logo.png/260px-Bank_of_America_Logo.png
Медведь»—биржевой спекулянт, играющий на понижение. Олень»-биржевой спекулянт, играющий на повышение.
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