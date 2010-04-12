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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 05 лип, 2019 10:57
Re: Валютный рынок в контексте ДС
почему цены на топливо в АЗК висят по курсу 28?
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/ru/thumb/9/9a/Bank_of_America_Logo.png/260px-Bank_of_America_Logo.png
Медведь»—биржевой спекулянт, играющий на понижение. Олень»-биржевой спекулянт, играющий на повышение.
Додано: П'ят 05 лип, 2019 11:03
"The quieter you become, the more you are able to hear"
Додано: П'ят 05 лип, 2019 11:03
«Нафтові» санкції Росії: як мережі АЗС заробляють на «лякалках» агресора
Російські санкції та інцидент з «брудною» нафтою в Білорусі не вплинули на ресурсне наповнення українського ринку нафтопродуктів, однак це не завадило мережам АЗС отримати надприбутки.
Усі експерти зійшлися на думці, що ціни на роздрібному ринку нафтопродуктів зараз завищені.
Додано: П'ят 05 лип, 2019 11:06
Re: Валютный рынок в контексте ДС
евро к доллару падает
с утра 1,286$ сейчас 1,265$
а гривна к доллару растёт.
наверное европассажиры выпрыгивают в гривну
Додано: П'ят 05 лип, 2019 11:11
которые стали выше
*Відправлено з Чату
Додано: П'ят 05 лип, 2019 11:12
Относительно интересная статья
Хотя, в общем, ничего нового.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
Додано: П'ят 05 лип, 2019 11:14
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Походу с 9 июля в гору не пойдём (как в 2018г) а с 30 августа (как в 2017г)?
Додано: П'ят 05 лип, 2019 11:17
Yuri_61 обменки сидят по крышу в валюте на которую нет спроса. Не представляю как быстро они её распродадут.
Похоже дно на сегодня 25,70 по 25,68 предложений больше нет а были.
Додано: П'ят 05 лип, 2019 11:23
Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00
05.07.2019
грн за 100 доларів США 2572.59
Гривна укрепилась почти на 15 копеек.
Курсовая динамика очень напоминает вчерашнюю - после открытия ниже вчерашнего закрытия плавное снижение без остановок.
НБУ вчера валюту не покупал. Он вообще крайне редко это делает на тонком рынке. Впрочем, дыма без огня не бывает. Не исключено, что НБУ многократно выходил с заградительными котировками, провоцируя покупателей начинать сделки. Участники рынка могли расценить эти выходы как объемные интервенции. Так иногда происходит.
Объем суточных сертификатов продолжает бить рекорды, но темпы роста существенно замедлились. Казначейству удалось перевесить, в результате чего ликвидность немного выросла.
Продаж валюти на міжбанківському ринку
03.07.2019
Усього, млн дол. США 398.8
Обороты хорошие.
Хочется, который раз, напомнить, что строить прогнозы по поведению рынка, возмущенного рассинхроном выходных - занятие неблагодарное. На что-то можно будет смотреть к концу следующей недели.
Пойдем как в 2019
Додано: П'ят 05 лип, 2019 11:25
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