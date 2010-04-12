Додано: П'ят 05 лип, 2019 11:27

vitaliian написав: Yuri_61 обменки сидят по крышу в валюте на которую нет спроса. Не представляю как быстро они её распродадут. Похоже дно на сегодня 25,70 обменки сидят по крышу в валюте на которую нет спроса. Не представляю как быстро они её распродадут. Похоже дно на сегодня 25,70

Такая аномалия была уже летом 2008 года. Сначала Тимошенко в угоду нефтетрейдерам понизила искусственно курс в мае с 5.42 до 5.05, а потом летом он быстро просел к 4.75-4.65. Что было потом - все надеюсь хорошо помнят? Сейчас идет такое же аномальное укрепление курса. Причем никто не может внятно сказать, на чём и почему. Тупо валят бакс! Да, возможно из-за того, что импорт почти прикрыли временно. Но пружинка-то сжимается, и спрос на товары никто не отменял! Разве что остановили импорт, чтобы загнать курс сейчас пониже, скупить максимально валюту для погашения внешних выплат в сентябре-октябре, затем разогнать курс повыше - и только тогда открыть полностью импорт. Но при взлетевшем курсе импорт сам собой упадет в разы! Но зато такой махинацией временно улучшат платежный баланс страны... "Нам бы ночь простоять да день продержаться!"