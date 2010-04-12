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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 14561457145814591460>
Повідомлення Додано: П'ят 05 лип, 2019 11:25

  vitaliian написав:Yuri_61 обменки сидят по крышу в валюте на которую нет спроса. Не представляю как быстро они её распродадут.

Похоже дно на сегодня 25,70 по 25,68 предложений больше нет а были.


Которую продавали по 26.8 :roll:
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/ru/thumb/9/9a/Bank_of_America_Logo.png/260px-Bank_of_America_Logo.png
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Повідомлення Додано: П'ят 05 лип, 2019 11:27

  vitaliian написав:Yuri_61 обменки сидят по крышу в валюте на которую нет спроса. Не представляю как быстро они её распродадут. Похоже дно на сегодня 25,70

Такая аномалия была уже летом 2008 года. Сначала Тимошенко в угоду нефтетрейдерам понизила искусственно курс в мае с 5.42 до 5.05, а потом летом он быстро просел к 4.75-4.65. Что было потом - все надеюсь хорошо помнят? Сейчас идет такое же аномальное укрепление курса. Причем никто не может внятно сказать, на чём и почему. Тупо валят бакс! Да, возможно из-за того, что импорт почти прикрыли временно. Но пружинка-то сжимается, и спрос на товары никто не отменял! Разве что остановили импорт, чтобы загнать курс сейчас пониже, скупить максимально валюту для погашения внешних выплат в сентябре-октябре, затем разогнать курс повыше - и только тогда открыть полностью импорт. Но при взлетевшем курсе импорт сам собой упадет в разы! Но зато такой махинацией временно улучшат платежный баланс страны... "Нам бы ночь простоять да день продержаться!"
Востаннє редагувалось yuri_m в П'ят 05 лип, 2019 11:30, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 05 лип, 2019 11:30

yuri_m евро тоже падает
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vitaliian
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  rasmus написав:
  KOKS написав:почему цены на топливо в АЗК висят по курсу 28?


как и цены на многие другие товары ....


Так же было и в 2008, когда курс с 5 падал до 4.6, цены в гривная были стабильны, а в долларах цены росли. В 2009 начал дешеветь импорт и Ланос сравнялмя с Ярисом, а польский сыр стал дороже украинского...
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Повідомлення Додано: П'ят 05 лип, 2019 11:32

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  vitaliian написав:yuri_m евро тоже падает

Евро падает, потому что после обеда выйдут отчеты по занятости в США. Если там будет всё гуд, то евро просядет до 1.12. А у нас бакс валится!))) Чудны твои дела, господи...
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Повідомлення Додано: П'ят 05 лип, 2019 11:41

якщо розглядувати як глобальну корекцію після розвороту 8) ... дозатарююсь під відскок і відкат :mrgreen:
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TylerTruman_
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Повідомлення Додано: П'ят 05 лип, 2019 11:42

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  yuri_m написав:Разве что остановили импорт, чтобы загнать курс сейчас пониже, скупить максимально валюту для погашения внешних выплат в сентябре-октябре, затем разогнать курс повыше - и только тогда открыть полностью импорт.

Дело не в текущей ситуации, а в долгосоке
На моменте разница между депо и облигациями в грн и уе составляет 10-12%
Технически, курс должен расти на 10-15% в год, а он по факту стоит третий год (если смотреть в среднем)
Эта ситуация или завершится таки обвалом сразу на 40-70%, или произойдет что-то, о чем мы не знаем, но сильные игроки в курсе
Например, зайдут реальные инвестиции в экономику порядка 50-250 лярдов
и это пройдет
ЧИА
 
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Повідомлення Додано: П'ят 05 лип, 2019 11:59

Всіх вітаю, ми кожен день стаємо багатші!
Але ціни в магазинах і на АЗС не в курсі, тому платимо за все дорожче ніж в Європі.
Rainbow
 
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Повідомлення Додано: П'ят 05 лип, 2019 11:59

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  ЧИА написав:На моменте разница между депо и облигациями в грн и уе составляет 10-12%
Технически, курс должен расти на 10-15% в год, а он по факту стоит третий год (если смотреть в среднем)

Ситуация в этом плане полностью аналогична 2010-2013 годам. Правда тогда держали курс 8 зубами, сжигая запасы НБУ. Опять же инфляция была и есть. Сальдо внешней торговли отрицательное, большие выплаты по внешним долгам в сентябре, а транша от МВФ нет, плюс надо уже закупать газ в хранилища на зиму - с какого тогда перепугу так укрепляться гривне? Похоже кто-то решил серьезно подоить экспортеров, скупив у них валюту подешевке. А заодно и агромагнатов, искусственно завысив цены в пересчете на доллар. Сейчас у них рентабельность экспорта стремительно падает, т.е. зерно всё останется внутри страны. И не будет притока валюты в следующие 2-3 месяца. А заодно и у металлургов! Выходит страну искусственно загоняют в валютный дефицит? Сейчас всё вытянут, экспорт остановится, а потом, когда спрос на валюту серьезно вырастет, гасить его будет нечем.
Востаннє редагувалось yuri_m в П'ят 05 лип, 2019 12:01, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 05 лип, 2019 12:00

  ЧИА написав:......
Например, зайдут реальные инвестиции в экономику порядка 50-250 лярдов

Было бы хорошо, но пока предпосылок не видно.
Ну и практически невероятно, что это может произойти в этом году.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
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