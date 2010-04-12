ЧИА написав:Технически, курс должен расти на 10-15% в год, а он по факту стоит третий год (если смотреть в среднем)
на разницу годовой инфляции долара и гривны по идее курс должен изменятся например 8% инфляция в Украине 0,5% в США годовая инфляция итого: 8%-0,5%=7,5% 25,9 грн/$*0.075 =1.94 грн/$ 25.9+1.94=27.84 грн за 1 $
но летом у нас курс стабильно 26.00 и ниже третий год а инфляция реальная какая за 3 года? Кто считал?
yuri_m написав:Разве что остановили импорт, чтобы загнать курс сейчас пониже, скупить максимально валюту для погашения внешних выплат в сентябре-октябре, затем разогнать курс повыше - и только тогда открыть полностью импорт.
Дело не в текущей ситуации, а в долгосоке На моменте разница между депо и облигациями в грн и уе составляет 10-12% Технически, курс должен расти на 10-15% в год, а он по факту стоит третий год (если смотреть в среднем) Эта ситуация или завершится таки обвалом сразу на 40-70%, или произойдет что-то, о чем мы не знаем, но сильные игроки в курсе Например, зайдут реальные инвестиции в экономику порядка 50-250 лярдов
ЧИА написав:Эта ситуация или завершится таки обвалом сразу на 40-70%, или произойдет что-то, о чем мы не знаем, но сильные игроки в курсе Например, зайдут реальные инвестиции в экономику порядка 50-250 лярдов
Это вряд ли.
Врядли - что ? Обвал на 50-60% ? Заход инвестиций? = Я вот разные варианты перебирал. Не вижу третьего варианта. У Вас есть? Напишите
ЧИА написав:Эта ситуация или завершится таки обвалом сразу на 40-70%, или произойдет что-то, о чем мы не знаем, но сильные игроки в курсе Например, зайдут реальные инвестиции в экономику порядка 50-250 лярдов
Это вряд ли.
Врядли - что ? Обвал на 50-60% ? Заход инвестиций? = Я вот разные варианты перебирал. Не вижу третьего варианта. У Вас есть? Напишите
не знаю третий ли, как только отобьют аттаку спекулятивного капитала, НБУ должен выйти с покупкой и сбить курс до адекватных сезону значений. Возможно дадут какое-то время нафтогазу задуть хранилища. Если не собьёт до 26-27 торговое сальдо уйдёт в ещё больший минус а бюджет недополучит налогов с акцизов и импорта.
Курс может вернуться до 26,35 за один день, не ждите дна закупайтесь, 10-20 копеек которые в теории ещё может отыграть гривна вас не спасут.
Востаннє редагувалось vitaliian в П'ят 05 лип, 2019 12:24, всього редагувалось 3 разів.