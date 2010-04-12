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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1457145814591460>
Повідомлення Додано: П'ят 05 лип, 2019 12:01

  ЧИА написав:Технически, курс должен расти на 10-15% в год, а он по факту стоит третий год (если смотреть в среднем)


на разницу годовой инфляции долара и гривны по идее курс должен изменятся
например 8% инфляция в Украине
0,5% в США годовая инфляция
итого: 8%-0,5%=7,5%
25,9 грн/$*0.075 =1.94 грн/$
25.9+1.94=27.84 грн за 1 $

но летом у нас курс стабильно 26.00 и ниже третий год
а инфляция реальная какая за 3 года? Кто считал?
Yuri_61
 
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Повідомлення Додано: П'ят 05 лип, 2019 12:02

Сибарит вы на 100% уверены, что нбу не купил вчера 100млн? Или эта цифра отобразится в ликвидности за сегодняшний, рабочий, день?
Яша
 
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Повідомлення Додано: П'ят 05 лип, 2019 12:02

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Гляньте на МБ там ваще обвал!
25,7 на продаж уже!

но баксы продавать не буду
учёный ревальвацией гривны в 2005 и 2008 годах

https://minfin.com.ua/currency/mb/
Востаннє редагувалось Yuri_61 в П'ят 05 лип, 2019 12:05, всього редагувалось 3 разів.
Yuri_61
 
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Повідомлення Додано: П'ят 05 лип, 2019 12:02

  ЧИА написав:
  yuri_m написав:Разве что остановили импорт, чтобы загнать курс сейчас пониже, скупить максимально валюту для погашения внешних выплат в сентябре-октябре, затем разогнать курс повыше - и только тогда открыть полностью импорт.

Дело не в текущей ситуации, а в долгосоке
На моменте разница между депо и облигациями в грн и уе составляет 10-12%
Технически, курс должен расти на 10-15% в год, а он по факту стоит третий год (если смотреть в среднем)
Эта ситуация или завершится таки обвалом сразу на 40-70%, или произойдет что-то, о чем мы не знаем, но сильные игроки в курсе
Например, зайдут реальные инвестиции в экономику порядка 50-250 лярдов

Это вряд ли.
LuckyG
 
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Повідомлення Додано: П'ят 05 лип, 2019 12:06

  Yuri_61 написав:Гляньте на МБ там ваще обвал!
25,7 на продаж уже!

но баксы продавать не буду
учёный ревальвацией гривны в 2005 и 2008 годах

https://minfin.com.ua/currency/mb/

І навіть 25,68 :)
Купив би ще, але гривні вже нема :D
Rainbow
 
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Повідомлення Додано: П'ят 05 лип, 2019 12:08

Re: Валютный рынок в контексте ДС

А я вот думаю до вторника подождать.
Вдруг еще копеек на 10 упадет.
Amat
 
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Повідомлення Додано: П'ят 05 лип, 2019 12:10

  Amat написав:А я вот думаю до вторника подождать.
Вдруг еще копеек на 10 упадет.

я бы ради 10 коп не ждал. Вот 30 копеек да.
vitaliian
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Повідомлення Додано: П'ят 05 лип, 2019 12:12

  LuckyG написав:
  ЧИА написав:Эта ситуация или завершится таки обвалом сразу на 40-70%, или произойдет что-то, о чем мы не знаем, но сильные игроки в курсе
Например, зайдут реальные инвестиции в экономику порядка 50-250 лярдов

Это вряд ли.

Врядли - что ?
Обвал на 50-60% ?
Заход инвестиций?
=
Я вот разные варианты перебирал. Не вижу третьего варианта.
У Вас есть?
Напишите
и это пройдет
ЧИА
 
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Повідомлення Додано: П'ят 05 лип, 2019 12:14

  KOKS написав:почему цены на топливо в АЗК висят по курсу 28?


За последние пару дней цены на АЗС хорошо просели. Конкретно на UPG, где я заправляюсь, 95 был 29.40, сейчас 28.20
Mazay256
 
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Повідомлення Додано: П'ят 05 лип, 2019 12:19

  ЧИА написав:
  LuckyG написав:
  ЧИА написав:Эта ситуация или завершится таки обвалом сразу на 40-70%, или произойдет что-то, о чем мы не знаем, но сильные игроки в курсе
Например, зайдут реальные инвестиции в экономику порядка 50-250 лярдов

Это вряд ли.

Врядли - что ?
Обвал на 50-60% ?
Заход инвестиций?
=
Я вот разные варианты перебирал. Не вижу третьего варианта.
У Вас есть?
Напишите

не знаю третий ли, как только отобьют аттаку спекулятивного капитала, НБУ должен выйти с покупкой и сбить курс до адекватных сезону значений. Возможно дадут какое-то время нафтогазу задуть хранилища. Если не собьёт до 26-27 торговое сальдо уйдёт в ещё больший минус а бюджет недополучит налогов с акцизов и импорта.

Курс может вернуться до 26,35 за один день, не ждите дна закупайтесь, 10-20 копеек которые в теории ещё может отыграть гривна вас не спасут.
Востаннє редагувалось vitaliian в П'ят 05 лип, 2019 12:24, всього редагувалось 3 разів.
vitaliian
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