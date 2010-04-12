Ну и не надо забывать про курс заложенный в бюджет
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 05 лип, 2019 12:21
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Ну и не надо забывать про курс заложенный в бюджет
и это пройдет
Додано: П'ят 05 лип, 2019 12:23
Кстати, Приват не поменял курс, сохранил вчерашний вечерний 25.974
(информация к размышлению).
Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, Koks, Kudrjavyj, ребе Нок, Грйс-мэн, Автор77, rkjz, innamax2008, Александр
Додано: П'ят 05 лип, 2019 12:32
Додано: П'ят 05 лип, 2019 12:33
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Та не ждали, накупили уже на дне по 27 бо держут до выборов а дальше ппц - торгбаланс, бюджет трещит ... докупили по 26,3-26,5 бо последний вагон - кто не спрятался я не виноват ... потом взяли кредит и купили по 26.00 бо спускаемся всегда по 1 коп а растем по 1 грн в день ...
Додано: П'ят 05 лип, 2019 12:36
На 99.999
Уже отобразилась:
Графа "1.3 Інші монетарні операції".
Теоретически возможно, что операция покупки валюты компенсировалась другой операцией, например, погашением старого рефинанса, но вероятность того, что суммы точно совпадут и выведут общий результат в ноль, к этому нолю и стремится.
Додано: П'ят 05 лип, 2019 12:39
Замечу, что при этом россрубль не пробивает 0.4
Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, Koks, Kudrjavyj, ребе Нок, Грйс-мэн, Автор77, rkjz, innamax2008, Александр
Додано: П'ят 05 лип, 2019 12:41
Хорошая шутка
Вот еще от гуру: https://news.finance.ua/ru/news/-/452082/v-mire-nazvali-preimushhestva-ukrainskoj-valyuty
Мы можем гордиться! Оказывается, гривна стала валютой-убежищем!
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