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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1457145814591460
Повідомлення Додано: П'ят 05 лип, 2019 12:21

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  vitaliian написав:Если не собьёт до 26-27 торговое сальдо уйдёт в ещё больший минус а бюджет недополучит налогов с акцизов и импорта.

Ну и не надо забывать про курс заложенный в бюджет
и это пройдет
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Повідомлення Додано: П'ят 05 лип, 2019 12:23

  vitaliian написав:
  jerua написав: У каждого своя котлета. 10к $ в одном банке опасно держать.
где там про один банк? у 14 банков есть онлайн обмен.
1 Приват
2 Моно
3 А-Банк
4 Альфа
5 Конкорд
6 ТАС
7 АльтБанк
8 Кредит-Днепр
9 РадаБанк
10 УкрГазБанк
11 КредиАгриколь
12 ОТП
13 ПроКредит
14 УкрСибБанк

Кстати, Приват не поменял курс, сохранил вчерашний вечерний 25.974
(информация к размышлению).
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Повідомлення Додано: П'ят 05 лип, 2019 12:32

  Яша написав:Сибарит вы на 100% уверены, что нбу не купил вчера 100млн? Или эта цифра отобразится в ликвидности за сегодняшний, рабочий, день?

На соседнем ресурсе известный гуру межбанка обьяснил,что из-за выходного в штатах вчерашняя покупка НБУ отобразится в отчетности сегодня.
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Повідомлення Додано: П'ят 05 лип, 2019 12:33

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  vitaliian написав:Курс может вернуться до 26,35 за один день, не ждите дна закупайтесь, 10-20 копеек которые в теории ещё может отыграть гривна вас не спасут.

Та не ждали, накупили уже на дне по 27 бо держут до выборов а дальше ппц - торгбаланс, бюджет трещит ... докупили по 26,3-26,5 бо последний вагон - кто не спрятался я не виноват ... потом взяли кредит и купили по 26.00 бо спускаемся всегда по 1 коп а растем по 1 грн в день ... :mrgreen: :twisted: :wink:
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Повідомлення Додано: П'ят 05 лип, 2019 12:36

  Яша написав:Сибарит вы на 100% уверены, что нбу не купил вчера 100млн? Или эта цифра отобразится в ликвидности за сегодняшний, рабочий, день?

На 99.999 :)
Уже отобразилась: https://bank.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=38643651&cat_id=40807142
Графа "1.3 Інші монетарні операції".
Теоретически возможно, что операция покупки валюты компенсировалась другой операцией, например, погашением старого рефинанса, но вероятность того, что суммы точно совпадут и выведут общий результат в ноль, к этому нолю и стремится.
Сибарит
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Повідомлення Додано: П'ят 05 лип, 2019 12:39

  vitaliian написав:CasinoAA90
Качается вагон стучат колеса глухо
Так хочется сойти но остановок нет

Замечу, что при этом россрубль не пробивает 0.4
Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, Koks, Kudrjavyj, ребе Нок, Грйс-мэн, Автор77, rkjz, innamax2008, Александр
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Повідомлення Додано: П'ят 05 лип, 2019 12:41

  THB написав:На соседнем ресурсе известный гуру межбанка обьяснил,что из-за выходного в штатах вчерашняя покупка НБУ отобразится в отчетности сегодня.

Хорошая шутка :)

Вот еще от гуру: https://news.finance.ua/ru/news/-/452082/v-mire-nazvali-preimushhestva-ukrainskoj-valyuty
Мы можем гордиться! Оказывается, гривна стала валютой-убежищем! :)
Сибарит
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  #<1 ... 1457145814591460
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