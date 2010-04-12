Додано: П'ят 05 лип, 2019 12:52

Investor_33 написав: Та не ждали, накупили уже на дне по 27 бо держут до выборов а дальше ппц - торгбаланс, бюджет трещит ... докупили по 26,3-26,5 бо последний вагон - кто не спрятался я не виноват ... потом взяли кредит и купили по 26.00 бо спускаемся всегда по 1 коп а растем по 1 грн в день ... Та не ждали, накупили уже на дне по 27 бо держут до выборов а дальше ппц - торгбаланс, бюджет трещит ... докупили по 26,3-26,5 бо последний вагон - кто не спрятался я не виноват ... потом взяли кредит и купили по 26.00 бо спускаемся всегда по 1 коп а растем по 1 грн в день ...

Вот-вот. Точь-в-точь мои покупки. Только была еще одна по 27,75. Я тогда еще думал, что 28 это минимумА вот теперь сижу весь такой опытный и "затаренный" и думаю - ну типа сегодня уже пяяятница, а в понедельник обычно котировки сильно не меняяяются.... а вдруг "тренд" сохранииится.... а я такой типа раз, во вторник, и словил "дно"...Короче я понял - надо брать и не выёживаться