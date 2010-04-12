Investor_33 написав:Та не ждали, накупили уже на дне по 27 бо держут до выборов а дальше ппц - торгбаланс, бюджет трещит ... докупили по 26,3-26,5 бо последний вагон - кто не спрятался я не виноват ... потом взяли кредит и купили по 26.00 бо спускаемся всегда по 1 коп а растем по 1 грн в день ...
Вот-вот. Точь-в-точь мои покупки. Только была еще одна по 27,75. Я тогда еще думал, что 28 это минимум
А вот теперь сижу весь такой опытный и "затаренный" и думаю - ну типа сегодня уже пяяятница, а в понедельник обычно котировки сильно не меняяяются.... а вдруг "тренд" сохранииится.... а я такой типа раз, во вторник, и словил "дно"...
Короче я понял - надо брать и не выёживаться
Востаннє редагувалось Amat в П'ят 05 лип, 2019 12:54, всього редагувалось 1 раз.
ЧИА написав:Эта ситуация или завершится таки обвалом сразу на 40-70%, или произойдет что-то, о чем мы не знаем, но сильные игроки в курсе Например, зайдут реальные инвестиции в экономику порядка 50-250 лярдов
Это вряд ли.
Врядли - что ? Обвал на 50-60% ? Заход инвестиций? = Я вот разные варианты перебирал. Не вижу третьего варианта. У Вас есть? Напишите
Чтобы зашли такие инвестиции нужны "ниши", где их можно освоить. На данный момент под такие деньги у нас ничего нет. Землю продать? Все уже поделено. Полезные ископаемые? Своих ртов хватает. Можно платные дороги наделать.. у нас тут уже гиперлупы обещали построить)
zzzzzz написав:Погашение старого рефинанса в графе 1.2.1 не отображается ?
Нет, там только тендерные двухнедельки. Старый рефинанс отражается в табличке под основной в графе "інші кредити", а в основной таблице попадает в прочие монетарные и иногда сбивает нас с толку.
Что любопытно вчера НБУ ничего не покупал, и нерезы тоже ничего не покупали
Там нафтогаз закачивает вовсю свои хранилища.
EvgCapp написав:Чтобы зашли такие инвестиции нужны "ниши", где их можно освоить. На данный момент под такие деньги у нас ничего нет. Землю продать? Все уже поделено. Полезные ископаемые? Своих ртов хватает. Можно платные дороги наделать.. у нас тут уже гиперлупы обещали построить)
ниш нету? ж/д вагоны на ладан дышат, на курорт некуда поехать либо советский санаторий либо ценник космос, автокемпингов практически нет (десяток на всю страну), парк городского общественного транспорта нуждается в современных автобусах а не богданах и эталонах, городам нужны подземные паркинги и т.д. Это всё рентабельные отрасли. Так же нужны современные больницы, новое диагностическое оборудование. В теории можно возродить авиастроение, судостроение, вагоностроение.
Востаннє редагувалось vitaliian в П'ят 05 лип, 2019 13:06, всього редагувалось 1 раз.
Волк написав:По моим оценкам, гривна уже серьезно перекуплена. И риски от такого поведения Минфина и НБУ зашкаливают. Примерная схема реализации риска: резкий выход нерезов из ОВГЗ, падение курса, падение котировок еврооблигаций + рост расходов на обслуживание долга. Так что лучше быть в долларе, даже несмотря на отсутствие доходности
Залишок на рахунку Держказначейства:
на 01.05.19 - 36,850 млн грн на 01.06.19 - 29,539 млн грн на 01.07.19 - 12,958 млн грн
Деньги в Казначействе тают,как снег под жарким солнцем!Бизнес затаился после прошедших выборов и перед надвигающимися,и налоговая база сильно скукожилась.Вот и сосёт Минфин гривну с рынка через ОВГЗ.Иначе в начале августа нечем будет платить пенсии и зарплаты бюджетникам.Всё это мне напоминает 1998 год в РФ и у нас.Тогда тоже пирамиду выгнали из ОВГЗ,а потом она и накрыла всех!
При этом Нафтогаз борется и оспаривае в судах перечисление оставшихся 8,2 млрд. Чистой прибыли на дивиденды. И продолжает на эти деньги закупать дешевый газ в хранилища на зимний период.
Лучше валютного кеша нет более прибыльного и ликвидного актива
KirillT8 написав:При этом Нафтогаз борется и оспаривае в судах перечисление оставшихся 8,2 млрд. Чистой прибыли на дивиденды. И продолжает на эти деньги закупать дешевый газ в хранилища на зимний период.
Еще и Укрнафта должны 2,5 млрд в бюджет перечислить но пока НОЛЬ
Investor_33 написав:Та не ждали, накупили уже на дне по 27 бо держут до выборов а дальше ппц - торгбаланс, бюджет трещит ... докупили по 26,3-26,5 бо последний вагон - кто не спрятался я не виноват ... потом взяли кредит и купили по 26.00 бо спускаемся всегда по 1 коп а растем по 1 грн в день ...
Вот-вот. Точь-в-точь мои покупки. Только была еще одна по 27,75. Я тогда еще думал, что 28 это минимум
А вот теперь сижу весь такой опытный и "затаренный" и думаю - ну типа сегодня уже пяяятница, а в понедельник обычно котировки сильно не меняяяются.... а вдруг "тренд" сохранииится.... а я такой типа раз, во вторник, и словил "дно"...
Короче я понял - надо брать и не выёживаться
Берите, отскок будет. Но от каких уровней и до каких вершин... Думаю "в безубыток" будет шанс Вам выйти...