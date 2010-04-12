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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 145914601461146214631464>

Найнижчий курс долара на міжбанку до 30.09.2019 буде:

Опитування проводиться до Пон 30 вер, 2019 14:22

Валютный рынок в контексте ДС 2.4 5 14
вище 25.65
43%
6
25.55 - 25.6499
29%
4
25.45 - 25.5499
7%
1
25.40 - 25.4499
7%
1
25.35 - 25.3999
7%
1
25.30 - 25.3499
0
0
25.25 - 25.2999
0
0
нижче 25.25
7%
1
Всього голосів : 14
Повідомлення Додано: П'ят 05 лип, 2019 12:52

  Investor_33 написав:Та не ждали, накупили уже на дне по 27 бо держут до выборов а дальше ппц - торгбаланс, бюджет трещит ... докупили по 26,3-26,5 бо последний вагон - кто не спрятался я не виноват ... потом взяли кредит и купили по 26.00 бо спускаемся всегда по 1 коп а растем по 1 грн в день ...



Вот-вот. Точь-в-точь мои покупки. Только была еще одна по 27,75. Я тогда еще думал, что 28 это минимум :lol:

А вот теперь сижу весь такой опытный и "затаренный" и думаю - ну типа сегодня уже пяяятница, а в понедельник обычно котировки сильно не меняяяются.... а вдруг "тренд" сохранииится.... а я такой типа раз, во вторник, и словил "дно"... 8)

Короче я понял - надо брать и не выёживаться :roll:
Востаннє редагувалось Amat в П'ят 05 лип, 2019 12:54, всього редагувалось 1 раз.
Amat
 
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Повідомлення Додано: П'ят 05 лип, 2019 12:53

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  zzzzzz написав:Погашение старого рефинанса в графе 1.2.1 не отображается ?

Нет, там только тендерные двухнедельки.
Старый рефинанс отражается в табличке под основной в графе "інші кредити", а в основной таблице попадает в прочие монетарные и иногда сбивает нас с толку.
Сибарит
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Повідомлення Додано: П'ят 05 лип, 2019 12:53

  ЧИА написав:
  LuckyG написав:
  ЧИА написав:Эта ситуация или завершится таки обвалом сразу на 40-70%, или произойдет что-то, о чем мы не знаем, но сильные игроки в курсе
Например, зайдут реальные инвестиции в экономику порядка 50-250 лярдов

Это вряд ли.

Врядли - что ?
Обвал на 50-60% ?
Заход инвестиций?
=
Я вот разные варианты перебирал. Не вижу третьего варианта.
У Вас есть?
Напишите

Чтобы зашли такие инвестиции нужны "ниши", где их можно освоить.
На данный момент под такие деньги у нас ничего нет.
Землю продать? Все уже поделено.
Полезные ископаемые? Своих ртов хватает.
Можно платные дороги наделать.. у нас тут уже гиперлупы обещали построить)
EvgCapp
 
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Повідомлення Додано: П'ят 05 лип, 2019 12:55

  Сибарит написав:
  zzzzzz написав:Погашение старого рефинанса в графе 1.2.1 не отображается ?

Нет, там только тендерные двухнедельки.
Старый рефинанс отражается в табличке под основной в графе "інші кредити", а в основной таблице попадает в прочие монетарные и иногда сбивает нас с толку.


Что любопытно вчера НБУ ничего не покупал, и нерезы тоже ничего не покупали
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: П'ят 05 лип, 2019 12:58

  zzzzzz написав:
  Сибарит написав:
  zzzzzz написав:Погашение старого рефинанса в графе 1.2.1 не отображается ?

Нет, там только тендерные двухнедельки.
Старый рефинанс отражается в табличке под основной в графе "інші кредити", а в основной таблице попадает в прочие монетарные и иногда сбивает нас с толку.


Что любопытно вчера НБУ ничего не покупал, и нерезы тоже ничего не покупали

Там нафтогаз закачивает вовсю свои хранилища.

  EvgCapp написав:Чтобы зашли такие инвестиции нужны "ниши", где их можно освоить.
На данный момент под такие деньги у нас ничего нет.
Землю продать? Все уже поделено.
Полезные ископаемые? Своих ртов хватает.
Можно платные дороги наделать.. у нас тут уже гиперлупы обещали построить)


ниш нету? ж/д вагоны на ладан дышат, на курорт некуда поехать либо советский санаторий либо ценник космос, автокемпингов практически нет (десяток на всю страну), парк городского общественного транспорта нуждается в современных автобусах а не богданах и эталонах, городам нужны подземные паркинги и т.д. Это всё рентабельные отрасли. Так же нужны современные больницы, новое диагностическое оборудование. В теории можно возродить авиастроение, судостроение, вагоностроение.
Востаннє редагувалось vitaliian в П'ят 05 лип, 2019 13:06, всього редагувалось 1 раз.
vitaliian
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Повідомлення Додано: П'ят 05 лип, 2019 12:59

  yuri_m написав:
  Волк написав:По моим оценкам, гривна уже серьезно перекуплена. И риски от такого поведения Минфина и НБУ зашкаливают. Примерная схема реализации риска: резкий выход нерезов из ОВГЗ, падение курса, падение котировок еврооблигаций + рост расходов на обслуживание долга. Так что лучше быть в долларе, даже несмотря на отсутствие доходности

Залишок на рахунку Держказначейства:

на 01.05.19 - 36,850 млн грн
на 01.06.19 - 29,539 млн грн
на 01.07.19 - 12,958 млн грн

Деньги в Казначействе тают,как снег под жарким солнцем!Бизнес затаился после прошедших выборов и перед надвигающимися,и налоговая база сильно скукожилась.Вот и сосёт Минфин гривну с рынка через ОВГЗ.Иначе в начале августа нечем будет платить пенсии и зарплаты бюджетникам.Всё это мне напоминает 1998 год в РФ и у нас.Тогда тоже пирамиду выгнали из ОВГЗ,а потом она и накрыла всех!

При этом Нафтогаз борется и оспаривае в судах перечисление оставшихся 8,2 млрд. Чистой прибыли на дивиденды. И продолжает на эти деньги закупать дешевый газ в хранилища на зимний период.
Лучше валютного кеша нет более прибыльного и ликвидного актива
KirillT8
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Повідомлення Додано: П'ят 05 лип, 2019 12:59

Украина собрала раннее зерно с 23% посевных площадей
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: П'ят 05 лип, 2019 12:59

  Yuri_61 написав:Гляньте на МБ там ваще обвал!
25,7 на продаж уже!

но баксы продавать не буду
учёный ревальвацией гривны в 2005 и 2008 годах

https://minfin.com.ua/currency/mb/


А мне пришлось :roll:
Mazay256
 
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Повідомлення Додано: П'ят 05 лип, 2019 13:00

  KirillT8 написав:При этом Нафтогаз борется и оспаривае в судах перечисление оставшихся 8,2 млрд. Чистой прибыли на дивиденды. И продолжает на эти деньги закупать дешевый газ в хранилища на зимний период.

Еще и Укрнафта должны 2,5 млрд в бюджет перечислить но пока НОЛЬ
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: П'ят 05 лип, 2019 13:01

  Amat написав:
  Investor_33 написав:Та не ждали, накупили уже на дне по 27 бо держут до выборов а дальше ппц - торгбаланс, бюджет трещит ... докупили по 26,3-26,5 бо последний вагон - кто не спрятался я не виноват ... потом взяли кредит и купили по 26.00 бо спускаемся всегда по 1 коп а растем по 1 грн в день ...



Вот-вот. Точь-в-точь мои покупки. Только была еще одна по 27,75. Я тогда еще думал, что 28 это минимум :lol:

А вот теперь сижу весь такой опытный и "затаренный" и думаю - ну типа сегодня уже пяяятница, а в понедельник обычно котировки сильно не меняяяются.... а вдруг "тренд" сохранииится.... а я такой типа раз, во вторник, и словил "дно"... 8)

Короче я понял - надо брать и не выёживаться :roll:

Берите, отскок будет. Но от каких уровней и до каких вершин... Думаю "в безубыток" будет шанс Вам выйти...
Investor_33
 
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