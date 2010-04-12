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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 05 лип, 2019 13:03
zzzzzz написав: KirillT8 написав:
При этом Нафтогаз борется и оспаривае в судах перечисление оставшихся 8,2 млрд. Чистой прибыли на дивиденды. И продолжает на эти деньги закупать дешевый газ в хранилища на зимний период.
Еще и Укрнафта должны 2,5 млрд в бюджет перечислить но пока НОЛЬ
Должны? Укрнафта? Это те которые дорогу в сад показали кабмину на собрании?)
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Investor_33
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Додано: П'ят 05 лип, 2019 13:12
Рада онлайн 25.78
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greenozon
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Додано: П'ят 05 лип, 2019 13:12
Investor_33 написав: zzzzzz написав: KirillT8 написав:
При этом Нафтогаз борется и оспаривае в судах перечисление оставшихся 8,2 млрд. Чистой прибыли на дивиденды. И продолжает на эти деньги закупать дешевый газ в хранилища на зимний период.
Еще и Укрнафта должны 2,5 млрд в бюджет перечислить но пока НОЛЬ
Должны? Укрнафта? Это те которые дорогу в сад показали кабмину на собрании?)
Да они, вот только если они не заплатят в бюджет ни один Богдан не сможет их отмазать...
Живите своим умом!
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zzzzzz
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Додано: П'ят 05 лип, 2019 13:12
greenozon написав:
Рада онлайн 25.78
А в отделении 85
Живите своим умом!
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zzzzzz
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Додано: П'ят 05 лип, 2019 13:15
zzzzzz написав: greenozon написав:
Рада онлайн 25.78
А в отделении 85
отделения не спешат снижать курс, надеются на лоха не знающего про обвал на межбанке.
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vitaliian
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Додано: П'ят 05 лип, 2019 13:15
Кто объяснит, что 21 августа 2017г наличный бакс продавался па25,9х, а 21 августа 2018 года па27,9х? Разница в 2 грн! Почему так?
Имхо, идём по сценарию 2017 года
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Yuri_61
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Додано: П'ят 05 лип, 2019 13:17
KirillT8 написав:
При этом Нафтогаз борется и оспаривает в судах перечисление оставшихся 8,2 млрд. Чистой прибыли на дивиденды. И продолжает на эти деньги закупать дешевый газ в хранилища на зимний период.
zzzzzz написав:
Еще и Укрнафта должны 2,5 млрд в бюджет перечислить но пока НОЛЬ
Во-во! "Нафтогаз" за свои дивиденды газ закачивает, это хорошо. А "Укранафта" - это вотчина Коломойского, этот товарищ хрен кому отдаст свои деньги! Но по факту обе эти суммы в бюджет в ближайшее время не попадут. Т.е. минус 10.7 ярдов по налоговым платежам. А сейчас уже надо текущие пенсии и зарплаты выплачивать. За июнь провал в казначействе был на 17 ярдов гривен, осталось на 1 июля всего 13 ярдов. Итого чистый дефицит на сейчас минимум 4 ярда! А реально и все 5-6. Плюс надо же еще и резерв какой-то иметь. Итого дыра вообще около 10 ярдов. Вот под это и сосут пылесосом с рынка живую гривну всю неделю! А с понедельника вся эта масса хлынет обратно на рынок после выплат зарплат бюджетникам.
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yuri_m
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Додано: П'ят 05 лип, 2019 13:19
zzzzzz написав: Сибарит написав: zzzzzz написав:
Погашение старого рефинанса в графе 1.2.1 не отображается ?
Нет, там только тендерные двухнедельки.
Старый рефинанс отражается в табличке под основной в графе "інші кредити", а в основной таблице попадает в прочие монетарные и иногда сбивает нас с толку.
Что любопытно вчера НБУ ничего не покупал, и нерезы тоже ничего не покупали
Последнее размещение в евро на 1 ярд было с формулировкой "для финансирования дефицита бюджета",может быть Минфин поменял евро на доллар,вышел на МБ разживиться гривной для всех прихлебателей,ну а дальше вы знаете,что произошло
А вообще мне курс 25.5 нравиццо,может хоть горючка с природным газом\коммуналкой перестанут постоянно покращуватыся.
У кого ещё осталась гривна,будете брать валюту или будете ещё ждать?)))
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
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somilitark
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Додано: П'ят 05 лип, 2019 13:23
zzzzzz написав:
Да они, вот только если они не заплатят в бюджет ни один Богдан не сможет их отмазать...
Вон Зе отменил 160 указов пороха, что помешает новому премьеру отменить указ Гройсмана? Богдан говорите? Посмотрим...
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Investor_33
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Додано: П'ят 05 лип, 2019 13:23
somilitark написав:
У кого ещё осталась гривна,будете брать валюту или будете ещё ждать?)))
Откупился по 26,9
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Amat
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